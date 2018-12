El Parlament tomba una proposta del PP per forçar la dimissió de Torra

El debat monogràfic celebrat aquest dimecres al Parlament de Catalunya per discutir el ple del 6 i 7 de setembre va acabar amb diverses propostes de resolució sobre la taula que els partits han votat aquest dijous. El PP a Catalunya va presentar-ne una perquè es reprovés Quim Torra per donar suport a "grups violents" i "apel·lar a conflictes bèl·lics".

La proposta també pretenia forçar la dimissió del president de la Generalitat, però els populars, juntament amb Ciutadans, s'han quedat sols. El text presentat per la formació d'Alejandro Fernández s'ha tombat amb els vots en contra de JxCat, ERC i la CUP i amb les abstencions del PSC i Catalunya en Comú - Podem.

Aquesta, però, no ha sigut l'única proposta rebutjada. Tant populars com Ciutadans també van demanar que el Parlament condemnés "taxativament" i "enèrgicament" el ple del 6 i 7 de setembre perquè el consideraven "un cop a la democràcia". La formació liderada per Inés Arrimadas especificava que "el cop" encara no s'ha aturat i que continua amb "la inequívoca intenció de culminar la secessió d'Espanya vulnerant el sistema democràtic".

De fet, el Parlament ha defensat les institucions catalanes i ha constatat que "no hi ha cap motiu" per aplicar el 155 a Catalunya. Així ho defensa un text que han impulsat els comuns i que ha rebut l'aval de tots els grups excepte el PP i Ciutadans.

En aquest sentit, també ha tirat endavant la proposició de JxCat i ERC que exigia l'alliberament "immediat" de Forcadell i la resta de presos polítics. A banda, el text també volia transmetre un missatge de "solidaritat i suport" als diputats que estaven fent vaga de fam, que avui mateix han anunciat que la donaven per finalitzada.

"Fracàs" de la via unilateral

Arran del debat d'ahir, els comuns també van presentar una proposta perquè el Parlament constatés "el fracàs de la via unilateral". La confluència d'esquerres opina que "exclou més de la meitat dels catalans" i ha fet una crida a què els partits independentistes l'abandonessin "de manera immediata".

A banda dels comuns, la proposta també va comptar amb els vots favorables de Ciutadans, el PSC i el PP, mentre que la resta de formacions (JxCat, ERC i la CUP) van votar-hi en contra. Al final d'aquesta votació, però, la diputada de JxCat, Gemma Geis, ha advertit que els partits independentistes no l'han guanyat perquè hi ha diputats processats.