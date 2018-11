El Parlament activa la reforma per investir Puigdemont a distància sense la majoria necessària garantida

El Parlament ha activat aquest dilluns la reforma per tornar a intentar la investidura a distància de Carles Puigdemont, però a hores d'ara no compta ni amb la majoria necessària ni amb l'aval jurídic corresponent. Així s'ha evidenciat a la sessió constitutiva de la comissió del reglament, on el portaveu de JxCat, Albert Batet, ha definit l'objectiu de la reforma és garantir el "respecte democràtic" i la "sobirania" del Parlament. Sense citar directament Puigdemont -només per deixar clar que "no està suspès ni fugat", com diu Cs-, el també alcalde de Valls ha defensat la necessitat de reformar la norma que regeix el funcionament la cambra per dotar de "més garanties als diputats" i per evitar situacions com el fet que hi hagi hagut "tres intents d'investidura fallits".

La reforma per fer possible la investidura telemàtica, però, requereix de majoria absoluta al ple de la cambra. Suposant que ERC hi doni suport, els quatre vots que ha perdut JxCat per les suspensions decretades pel Tribunal Suprem -sumat al fet que Toni Comín fa mesos que no vota- fan que s’hagin de buscar complicitats més enllà de la CUP. I tot i així, la formació anticapitalista ha deixat en l'aire aquest dilluns el seu suport a la iniciativa de JxCat. La diputada cupaire Maria Sirvent ha argumentat que no són partidaris de reformes de "caire simbòlic" ni de resseguir els "límits autonòmics" per acabar amb "fent el que mana l'Estat".

Com ja ha passat al matí, ERC no ha aclarit tampoc el seu suport a la via per investir telemàticament Puigdemont. El diputat republicà Gerard Gómez del Moral ha explicat que el seu grup es planteja, d'entrada, sis eixos de cara a la reforma del reglament: la feminització, la modernització, l'actualització de tràmits i rutines, la racionalització econòmica, la participació ciutadana i les contradiccions internes o llacunes de l'actual text. En cap moment ha mencionat l'expresident a l'exili.

Cal tenir en compta que, en cas que la modificació del reglament que pretén JxCat comptés tenir els vots necessaris, toparia directament amb el criteri expressat anteriorment pels lletrats de la cambra i el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que opinaven que, més enllà de la reforma de la norma que regeix la cambra, també seria necessària la presència física del candidat en qüestió perquè la seva investidura fos efectiva.

Una reforma per fer "victimisme" i "silenciar l'oposició"

Qui sí que ha fet referència directa a Puigdemont ha estat el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, que ha acusat JxCat d'intentar una reforma del reglament que no podran tirar endavant per fer "victimisme", i ha afegit que amb la modificació volen "silenciar" Cs. Al seu parer, els canvis introduïts al text serviran per modificar les "prerrogatives parlamentàries" del seu grup. Amb tot ha lamenta que la modificació del reglament que es vol dur a terme és "un nou intent de voler alterar les regles del joc sense el consens de tots els grups de la cambra", com quan es va intentar aprovar les lleis de desconnexió.

"Vostès tenen un propòsit: pretendre investir el senyor Puigdemont a distància", ha dit, però ha assenyalat un "problema" de fons: "El senyor Puigdemont esta suspès i fugat de la justícia, i en cap cas podrà ser investit a distància, a part que aquesta suspensió es fa per aquells que estan sent processats per rebel·lió per evitar que continuïn des de les institucions amb els atacs a la Constitució". Ha assenyalat, a més, que la investidura a distancia va en contra dels criteris dels lletrats i del Consell de Garanties Estatutàries i que no hi ha prou vots per tirar endavant la modificació del reglament.

Rebuig de la reforma per "sentit comú"

El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Ferran Pedret, qualifica de "temeritat", d'"imprudent" i de "poc assenyat" reformar el reglament quan "no hi ha prou consens". Sobre la possibilitat d'habilitar una investidura a distància, ha recordat també que els lletrats ja s'hi van posicionar en contra. "Ens sembla que més valdria que aquest tema no s'abordés per no desdibuixar el procediment d'investidura", ha dit. EN una línia semblant, la diputada dels comuns Marta Ribas també ha rebutjat una reforma que serveixi per investir a distància Carles Puigdemont, per motius jurídics i per "sentit comú": "Una investidura és per elegir un president del Govern, i no es pot ser president a distància", ha sentenciat.

"No estem disposats a acceptar una reforma del reglament per tractar un determinat cas personal. Les lleis no es fan per casos personals", s'hi ha sumat el diputat del PP al Parlament Santi Rodríguez, deixant clar que si la ponència de la comissió del reglament serveix per intentar fer possible la investidura a distància d'un "holograma" com Puigdemont, els populars es replantejaran la seva participació a la comissió. Rodríguez no s'ha estat de dir que comparteix amb Batet que "s'han vulnerat drets en aquest Parlament", però li ha deixat clar que els drets eren els de l'oposició.

El president del Parlament, Roger Torrent ha donat per aixecada la sessió després de llançar un missatge: "Ni puc ni vull anticipar els resultats de la ponència per reformar el reglament", ha dit, però ha demanat que la modificació serveixi per modernitzar el funcionament de la cambra. Ribas (comuns), en aquest sentit sí que s'ha mostrat mostra partidària de reformar el reglament si és per corregir "disfuncions" o elements que ens fan "menys democràtics" com a Parlament com, per exemple, la manca de paritat als òrgans de la cambra. Un objectiu que Sirvent (CUP) i Gómez del Moral (ERC) han subscrit.