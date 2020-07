El Parlament acorda reclamar a l'Estat més recursos per fer front a la crisi del covid-19

JxCat i ERC han aconseguit tirar endavant al Parlament una de les seves principals peticions per fer front a la crisi del covid-19: que l'Estat aporti més recursos per superar la davallada d'ingressos derivada de la pandèmia. La cambra catalana ha aprovat les propostes de resolució dels partits del Govern, que insten l'executiu espanyol a flexibilitzar l'objectiu de dèficit a l'1%. Ara bé, els dos grups independentistes no han aconseguit arrossegar ni PSC ni comuns perquè pressionin el govern espanyol en aquesta qüestió aprofitant que formen part de l'executiu de coalició. Els socialistes hi han votat en contra i els comuns s'han abstingut.

No han funcionat els retrets que ha llançat la portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, des del faristol de l'hemicicle quan s'ha dirigit al PSC i als comuns per recriminar-los que, tot i formar ells dos part del govern espanyol, demanin en algunes propostes de resolució que sigui el Govern qui pressioni l'executiu de Pedro Sánchez. "Anem per la via directa", ha demanat. Caula ha arribat a acusar el PSC de "cinisme" i ha fet "corresponsables" els dos grups de la recentralització de competències. Una tesi a la qual també s'ha abonat la diputada de JxCat Marta Madrenas, que ha considerat que la "recentralització i els decrets d'estat d'alarma han caigut com una llosa" sobre la ciutadania de Catalunya.

A hores d'ara l'objectiu de dèficit per al 2020 continua en el 0% i els grups que formen part del Govern demanen que arribi com a mínim fins a l'1%. Els dos partits també demanaven a l'Estat que garantís els "recursos" necessaris a la Generalitat per fer front a la reconstrucció i que permeti als ajuntaments utilitzar "els superàvits" pressupostaris per prendre mesures anticovid. En aquest punt, sí que ha prosperat amb el vot favorable del PSC i l'abstenció dels comuns una proposta de JxCat per demanar a l'Estat que permeti als ajuntaments disposar d'aquests recursos.

Informe sobre les despeses de la crisi

JxCat i ERC consideren que els recursos que aporti l'Estat són imprescindibles per reprioritzar els pressupostos del 2020. Precisament, sobre aquesta qüestió, el PSC ha aconseguit tirar endavant la seva resolució en què insta el Govern a presentar un informe com a molt tard aquest mes de juliol al Parlament sobre les despeses extraordinàries provocades per la crisi sanitària i també sobre l'impacte en els "ingressos tributaris". La proposta ha tirat endavant amb el suport de tota l'oposició i contra la voluntat dels dos partits del Govern, ja que JxCat i ERC hi han votat en contra.

En la seva intervenció, la portaveu del PSC a la cambra catalana, Eva Granados, ha retret al Govern la manca de diàleg a l'hora de consensuar els decrets que han anat portant al ple del Parlament per fer front a la pandèmia, però també per consensuar les modificacions pressupostàries. En aquest sentit, Granados ha recordat que bona part dels grups de l'oposició hi han donat suport i ha recriminat a ERC, però també a JxCat, la manca de suport a les pròrrogues de l'estat d'alarma. "La reconstrucció cal fer-la amb acords", ha avisat Granados.

En la mateixa línia s'ha posicionat la diputada de Catalunya en Comú - Podem Susanna Segovia, que ha tornat a retreure al president de la Generalitat, Quim Torra, que demani "milers de milions extres" però no digui "com s'han d'aconseguir". "Volem que el Parlament exigeixi al govern de l'Estat, no només nosaltres", s'ha justificat Segovia davant les crítiques de Torra i també de les que ha llançat avui Caula. Els comuns, però, no han aconseguit aprovar que el Govern es posés al costat de l'executiu espanyol per negociar el pla de recuperació presentat per la Comissió Europea. JxCat i ERC hi han votat en contra, al costat del PP. I tampoc han aconseguit tirar endavant la seva proposta per apujar l'impost de patrimoni i d'habitatges buits, perquè els partits del Govern no han secundat la proposta en una mostra més del refredament entre els tres grups després d'aprovar els pressupostos del 2020 plegats.

Sense termini per als pressupostos del 2021

El PP havia demanat que el Govern dissenyés una proposta de pressupostos per al 2021 per presentar abans del 10 d'octubre d'aquest any, tal com fixa la llei. La proposta dels populars, però, no ha tirat endavant. El diputat del PP Daniel Serrano ha retret a l'executiu català la "improvisació" en la gestió de l'epidèmia i li ha demanat que posi fil a l'agulla per reorientar les polítiques per la reconstrucció. La seva proposta de rebaixar impostos, però, també ha estat rebutjada.

A les crítiques del diputat conservador s'hi ha sumat el diputat de Ciutadans José María Cano, que ha denunciat que el Govern porta "tres mesos i mig de retard" per afrontar la crisi sanitària derivada de la pandèmia. En aquest sentit, ha demanat reorientar "ja" els pressupostos del 2020 i treballar en els del 2021.

Desplegar l'Agència de Salut Pública

D'altra banda, el ple també ha aprovat tirar endavant un nou pacte per la salut, proposat pel PSC, i que s'incrementi la despesa en salut fins a arribar a un 7% del PIB. A més, el Parlament també ha avalat una proposta de JxCat i ERC que demanava desplegar l'Agència de Salut Pública i que el Govern pogués tenir participació "directa" a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La proposta ha rebut els vots a favor de la CUP. Els cupaires, en general, han fet una esmena a la totalitat del ple monogràfic sobre la pandèmia perquè consideren que totes les propostes que s'han fet no suposen una "transformació social". "La covid-19 el que ha fet és accelerar una crisi sistèmica, d'un sistema que està esgotat", ha afirmat la diputada cupaire Maria Sirvent.