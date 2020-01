Els pressupostos del Parlament pengen d'un fil hores abans del ple: cap partit garanteix avalar-los

A poques hores que comenci el ple del Parlament que hauria de validar els pressupostos de la cambra per al 2020, els comptes pengen d'un fil. Tot i que la setmana passada la mesa ampliada va aprovar un projecte amb els vots a favor de JxCat, Ciutadans (Cs) i el PP, l'abstenció d'ERC i el PSC i el vot en contra de dels comuns, aquest acord s'ha esfumat en els últims dies. Tant JxCat com Cs van rebre fortes crítiques per haver votat en el mateix sentit, mentre que es va evidenciar la divisió entre els socis de govern independentistes. De resultes d'aquestes tibantors, l'acord de la setmana passada ha quedat desfet i aquest dimarts a la tarda no hi ha cap majoria alternativa. De fet, no hi ha cap partit que garanteixi el vot a favor.

El primer a desmarcar-se públicament de la votació del 14 de gener, en la qual es va decidir, entre altres coses, augmentar el sou un 1,75% als diputats, ha sigut el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa. El dirigent taronja ha acusat JxCat, ERC i el PSC d'haver fet "maniobres" perquè "els comptes del Parlament siguin a la mida de Roger Torrent", ha donat l'acord per trencat i ha anunciat que la formació taronja optarà pel no a qualsevol nous pressupostos que incloguin un augment de sou per als parlamentaris. A banda de Cs, fonts de JxCat, el PSC i ERC es decanten de moment per una abstenció. Al seu torn, el PP dubtava a última hora de la tarda entre el no o una abstenció, i els comuns es mantenen en el no. Per tant, si arriben a votar-se aquest dimecres, els nous comptes es trobaran sense cap aval.

Fonts de JxCat han explicat que aspiren que hi hagi "converses" amb tots els grups del Parlament per intentar consensuar els comptes de la cambra. També són partidaris que aquesta qüestió s'ajorni del ple d'aquesta setmana. Des d'ERC assenyalen que "no hi ha acord" sobre els pressupostos i consideren que el problema rau en com JxCat ha portat del tema des del principi. Diverses fonts apuntaven que uns i altres havien reobert les negociacions dilluns passat, tot i que, de moment, sense avenços significatius.

"Sempre hi ha hagut un consens, perquè no és una qüestió política sinó de funcionament de la institució i del personal que en general ha de cobrir les necessitats del Parlament", ha explicat al seu torn Carrizosa. Per aquest motiu, ha dit, Cs va avalar en un primer moment l'increment de sous de l'1,75%. Amb tot, atès que aquest consens ja no hi és, la formació taronja no donarà suport "a cap nou acord" que prevegi un augment dels sous. El dirigent taronja també ha lamentat que es vulguin afegir partides destinades a la promoció "personal" del president de la cambra.

Per alterar l'ordre del dia, tal com es planteja des de JxCat, la via habitual és convocar una nova mesa i una junta de portaveus abans de la sessió parlamentària. Però també ho poden decidir els grups en el mateix ple si una majoria de diputats voten a favor de modificar l'ordre del dia.

"No farem sessió de control"

Carrizosa també ha insistit durant la compareixença que Ciutadans "no participarà en la sessió de control" al president de la Generalitat perquè "no és una sessió de control", ja que ells consideren que el cap de l'executiu, Quim Torra, ja és un "expresident". "Si el senyor Torra s'asseu al seu escó, nosaltres actuarem acatant la resolució de la Junta Electoral Central (JEC), demanarem a Torrent que ho acati i, si no, entendrem que està cometent un delicte de desobediència", ha afirmat. Amb tot, no ha aclarit si els diputats de Cs abandonaran l'hemicicle un cop arrenqui la sessió de control.