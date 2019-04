El Parlament admet en les al·legacions davant el TC que ha acceptat la suspensió dels diputats processats

El Parlament de Catalunya admet en les seves al·legacions davant el Tribunal Constitucional que el rebuig del plenari a les suspensions dels diputats va ser una "mera declaració de voluntat política" i que, a la pràctica, s'ha "acceptat" la mesura que va imposar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena als diputats presos i exiliats processats per rebel·lió. Així ho afirma en resposta al recurs que va interposar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en contra de la decisió de la mesa de retirar-li la possibilitat de delegar el vot arran de la suspensió de Llarena. Puigdemont defensava en el seu recurs que no estava suspès perquè així ho havia dit el ple del Parlament, que va rebutjar la suspensió dels diputats processats.

Ara bé, la cambra catalana li recorda que en la mateixa resolució JxCat i ERC (amb el suport dels comuns) van aprovar habilitar un mecanisme per designar substituts i evitar així que els grups parlamentaris dels diputats suspesos perdessin el vot. Només els republicans Oriol Junqueras i Raül Romeva es van acollir en aquesta opció, designant Sergi Sabrià perquè votés en nom d'ells. JxCat es va negar a fer-ho afirmant que els mateixos diputats suspesos podien seguir delegant el vot. Una opció que va tombar la mesa amb els vots d'ERC i el PSC considerant que contravenia la resolució del mateix Parlament i de Llarena. Aquesta diferència de criteri va comportar una crisi entre els dos socis de Govern i que els diputats empresonats i a l'exili de JxCat deixessin de votar, ja que mantenen la negativa a nomenar un substitut.

En l'escrit, el Parlament respon a Puigdemont que "a través d'una interpretació sistemàtica dels dos apartats [de la resolució], pot deduir-se amb bastant clarament que, malgrat es rebutja formalment la suspensió dels diputats (apartat 1), això no deixa d'acceptar-se, ja que la pròpia resolució preveu que tots els drets dels diputats afectats per la suspensió acordada judicialment poder ser exercits pel diputat que aquests designin". I afegeix: "En termes jurídics s'ha de concloure que el primer apartat [la resolució] constitueix una mera declaració de voluntat política".

"Si no hi hagués suspensió de drets, no seria coherent habilitar al mateix temps un mecanisme de designació d'un altre diputat per a l'exercici de les seves funcions", afirmen les al·legacions, en al·lusió al mecanisme de substitució que va habilitar el ple.