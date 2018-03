ERC i JxCat voten dividits la proposta que nega que "altres organismes" puguin substituir les funcions del Parlament

"El Parlament de Catalunya es reafirma en la seva representació de la ciutadania de Catalunya, representació que no pot ser substituïda per altres organismes, com a espai de diàleg i solucions, i emplaça el seu òrgan de govern, la mesa, a preservar aquesta representació així com totes les funcions que se'n deriven". La proposta, presentada pels comuns, ha estat aprovada gràcies als vots d'ERC. En canvi, Junts per Catalunya ha decidit abstenir-se, perquè pretenia que Catalunya en Comú - Podem limités aquests "altres organismes" als de l'Estat, com una manera de criticar l'aplicació del 155. Els comuns, però, no han volgut acceptar l'esmena de JxCat perquè, segons fonts consultades, a més de criticar el 155, també pretenien deslegitimar el Consell de la República que Carles Puigdemont pretén presidir des de Bèlgica.

Aquesta representació política des de l'exili ha estat, de fet, un dels punts que més debat ha generat en les negociacions entre JxCat i ERC. Els republicans són partidaris que, des de Bèlgica, Puigdemont i els consellers tinguin un paper de legitimació simbòlica de la República. En canvi, JxCat ha defensat en tot moment que aquest paper tingui atribucions efectives i, de fet, això és el que s'hauria pactat amb els republicans.

Amb l'aprovació de la proposta dels comuns, el Parlament és, doncs, la institució que representa la ciutadania de Catalunya i la mesa té la missió de preservar que no hi hagi altres organismes que pretenguin exercir les funcions de representació reservades a la cambra.