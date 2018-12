El Parlament aprova el pressupost de la cambra, que apuja el sou a funcionaris i diputats

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el pressupost de la cambra catalana, que tindrà una assignació de 61 milions d'euros, una xifra que ha rebut el suport de Cs, JxCat, ERC, el PSC i el PP. Així, el pressupost s'ha incrementat en 7,5 milions respecte al que es va aprovar per al 2017, prorrogat per al 2018 per l'aplicació del 155. D'aquests nous comptes, la meitat són per a remuneracions del personal, des d'alts càrrecs fins a personal eventual i funcionaris, així com incentius, cotitzacions i prestacions socials.

Tal com ha explicat el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que ha defensat les xifres d'un projecte tramitat per la mesa a finals de novembre, els nous comptes de la cambra inclouen un increment dels sous dels diputats de l'1,75%, motiu pel qual s'han desmarcat dels pressupostos els comuns, que, juntament amb la CUP, han votat 'no'. També s'ha aprovat un augment dels sous dels funcionaris d'un 5%.

Els sous dels diputats es van congelar el 2008 i a partir de l'1 de juny del 2010 es van reduir un 15% per als membres de la mesa i els presidents dels grups parlamentaris, un 10% per als portaveus dels grups i un 8% per a la resta de diputats. Aquestes xifres es mantenen des del 2011. El 2012 van renunciar a una de les catorze pagues, mesura que es va aplicar fins al maig del 2017, quan es va restablir el pagament de la catorzena.

Pel que fa a la Sindicatura de Comptes, el Parlament ha aprovat un pressupost d'11.364.338 euros; per al Síndic de Greuges, de 6.569.929 euros, i per al Consell de Garanties Estatutàries, de 3.394.618 euros. En el cas del Consell i la Sindicatura de Comptes, tots els grups hi han votat a favor, amb l'abstenció de la CUP, i en cas del Síndic de Greuges s'han abstingut també Cs, el PP i la CUP.