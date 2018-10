El Parlament aprova crear una comissió d'estudi sobre drets civils i polítics amb els vots de JxCat, ERC, CUP i comuns

El Parlament ha aprovat aquest dijous la creació d'una comissió d'estudi sobre els drets civils i polítics amb els vots a favor de JxCat, ERC, la CUP i els comuns. En canvi, Cs, PSC i PP han votat en contra de la comissió impulsada pel president del Parlament, Roger Torrent. Segons el text aprovat, la comissió ha de permetre "analitzar la profunditat de les vulneracions, les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la legalitat internacional". Així mateix denuncia la regressió democràtica "sense precedents" i la resposta "autoritària" de l'Estat així com la "degradació progressiva" de la separació de poders. La comissió d'estudi estarà integrada per vint-i-un membres, tindrà la mateixa vigència que la legislatura i podrà redactar un informe final i també de provisionals, que s'haurien de lliurar al final de cada període de sessions.

Per a la CUP, l'objectiu de la comissió és "insuficient i limitat" però hi ha votat a favor. El diputat Carles Riera ha defensat que la comissió també ha d'abordar la repressió de l'1-O i també altres vulneracions "vinguin d'on vinguin". En aquest sentit, ha assegurat que la CUP vol que a la comissió també es parli sobre la "repressió" del Govern contra el moviment independentista i antifeixista i les "indignes" suspensions de diputats, entre d'altres.

JxCat també ha fet referència a la suspensió de diputats. Per al diputat Francesc de Dalmases, la política es protegeix protegint el Parlament i dient-li al jutge Pablo Llarena que "tregui les grapes dels escons i que deixi de perseguir líders polítics i socials". "Defensar drets és cansat i no s'acaba mai però és imprescindible. El més còmode és abaixar el cap a la repressió i substituir diputats", ha afegit.

La diputada de Catalunya en Comú Podem Elisenda Alamany ha donat suport a la creació de la comissió d'estudi però ha reclamat que s'abordi la vulneració de drets "en un sentit més ampli". En aquest context, ha assenyalat que les institucions catalans també han de fer els deures en drets civils i polítics i "posar llum a la vulneració de drets que també han tingut com a protagonista el govern de Catalunya".

Cs, PSC i PP hi ha votat en contra i han coincidit en reivindicar que aquesta comissió hauria de tractar els drets que creuen que es van vulnerar en els ples del 6 i 7 de setembre de l'any passat, quan el Parlament va aprovar la llei de transitorietat i la llei del referèndum.

Per al diputat de Cs Manuel Rodríguez la comissió d'estudi és un "xiringuito per i per als separatistes" i no és per defensar els drets de tots els catalans. De fet, ha qualificat d'indecència que els independentistes parlin de vulneració de drets polítics tenint en compte la situació que es va viure al Parlament fa un any amb l'aprovació de les lleis de desconnexió.

Per la seva banda, el diputat del PSC Ferran Pedret ha defensat que el seu grup no participarà d'una "farsa amb el relat escrit" que, segon ell, vol contribuir a una acció de propaganda que parteix de la premissa que es viu en un Estat autoritari. En aquest sentit, ha considerat que és de "poca honestedat intel·lectual anticipar les conclusions", en considerar que l'exposició de motius de la proposta ja són les conclusions de la comissió.

En la seva intervenció, la diputada del PP Andrea Levy ha fet referència als articles antics del president Torra. "Quan vostè diu bèsties a l'oposició d'aquest Parlament, li venen a dir que no és tan intel·lectual com es creu sinó que és un racista i incita l'odi", ha afirmat. Unes paraules que ha provocat la queixa del portaveu de JxCat, Albert Batet, que ha demanat una rectificació per haver qualificat el president de la Generalitat de racista. Tot i que Torrent ha instat la diputada del PP a rectificar, Levy ha respost si Torra retirarà els insults dels seus articles contra els catalans que no pensen com ell. Davant aquesta posició, Torrent ha assegurat que es tractarà la qüestió a la mesa.

El diputat d'ERC Gerard Gómez del Moral ha replicat Levy recordant l'eslògan del líder del PP, Xavier García Albiol, a Badalona. "Com qualifica senyora Levy allò de netejar Badalona?". M'agradaria que aclarís el racisme del seu partit", ha afegit. El diputat dels republicans també s'ha dirigit al PSC per retreure-li que "giri l'esquena" als drets i li ha demanat una reflexió.