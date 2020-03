El Parlament decidirà aquest divendres les mesures que adopta pel coronavirus

El Parlament decidirà aquest divendres com afronta el coronavirus. El president de la cambra, Roger Torrent, ha convocat a les dotze del migdia una reunió de la mesa –l'òrgan director– per abordar amb tots els partits quines mesures cal prendre. A la mesa només hi tenen representació JxCat, ERC, Cs i el PSC, però a les seves reunions hi poden assistir membres de qualsevol grup.

Fonts parlamentàries han explicat que en la reunió de les mesa "s'estudiaran les mesures" que ja "està preparant l'administració parlamentària" seguint les recomanacions de la conselleria de Salut. També han indicat que la cambra està "en contacte permanent" amb les autoritats del departament que encapçala Alba Vergés.

Ara per ara l'activitat de la cambra ha continuat i s'han seguit fent les comissions programades. Però aquest dijous n'hi ha hagut una que ha experimentat una alteració a causa del virus. La comissió d'economia s'havia de reunir a les nou del matí i s'ha posposat fins a les dotze. El motiu? S'ha buscat reduir el temps de durada per evitar el màxim possible el contagi, han explicat a l'ARA fonts coneixedores. És a dir, s'han reduït a la mínima expressió els discursos dels diputats –previstos de nou a dotze– per dedicar la major part del temps al que és inevitable fer: les votacions. El diputat de Cs José María Cano ha formulat la queixa del seu grup assegurant que el que s'hauria d'haver fet era cancel·lar la comissió pel "risc real de contagi".

Un ple decisiu

La situació que s'ha generat en aquesta comissió ha suscitat un dubte raonable. ¿Es mantindrà el ple de dimecres i dijous de la setmana que ve tenint en compte que un ple és el moment de l'activitat parlamentària en què es concentren més diputats, 135? Per acabar d'afegir-hi incertesa, no és un ple qualsevol, sinó el que té previst aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020 –si cap grup els impugna abans– i, per tant, dotar de nous recursos la Generalitat. A més, el president Torra va dir que quan els comptes tinguessin llum verda anunciaria la data de les eleccions.

651x366 L'hemicicle del Parlament en una imatge d'arxiu / Marc Rovira L'hemicicle del Parlament en una imatge d'arxiu / Marc Rovira

Les incògnites sobre fins a quin punt es paralitzarà l'activitat del Parlament no quedaran resoltes fins aquest divendres. Sí que és clar que el virus ja ha paralitzat la política espanyola i ha deixat en l'aire la celebració de les eleccions basques i gallegues del 5 d'abril.

Cap contagiat fins ara

A diferència del Congrés, fins ara no es té constància que cap diputat o treballador del Parlament hagi contret el virus. Així ho va assenyalar aquest dimecres el mateix Torrent en declaracions des de de Gal·les, on era de viatge institucional. Per altra banda, el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, s'ha mostrat preocupat aquest dijous per la situació: " Si preveiem que d’aquí uns dies caldrà prendre mesures dràstiques per contenir el virus, més valdria adoptar-les ja, sense esperar que la situació empitjori", ha exposat a Twitter. També ha afegit que "l'excés de precaució sempre és millor que l'excés de confiança". El que no ha aclarit és si pensava en termes generals o en el cas concret del Parlament.