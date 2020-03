El Parlament deixa els pressupostos a un pas de la seva aprovació definitiva

La comissió d'economia del Parlament ha aprovat aquest dijous el dictamen dels pressupostos de la Generalitat del 2020, és a dir, els ha deixat a un pas de la seva aprovació final. Com estava previst, JxCat, ERC i els comuns han unit els seus vots i ara només falta que els comptes siguin validats de manera definitiva pel ple del Parlament.

Quan serà, doncs, la votació final? Ara mateix és una incògnita. Està prevista per al dimecres 18 de març, però no està gens clar que sigui així. Contra l'aprovació dels pressupostos hi pesen dos obstacles principals. El primer és que Cs i PP estan estudiant impugnar els comptes davant del Consell de Garanties Estatutàries perquè veuen indicis que són inconstitucionals. Tenen fins al 17 de març per prendre una decisió definitiva. Si finalment ho fan, l'aprovació dels pressupostos s'haurà de deixar per a un mes més tard, en el ple del 20 i 21 d'abril. El segon obstacle es diu coronavirus. Els partits de la cambra es reuniran aquest divendres per decidir quines mesures prenen per afrontar la situació i decidiran, entre altres qüestions, si mantenen el calendari de plens o l'alteren. A la comissió d'economia d'aquest dijous ja s'ha limitat la presència del nombre de diputats previstos inicialment pel risc de contagi, han explicat fonts parlamentàries. Així, el dubte raonable és si es mantindrà un ple per a la setmana que ve, que es quan es produeix la concentració màxima de parlamentaris (135).

El coronavirus, protagonista

De fet, el coronavirus ja ha protagonitzat la sessió de la comissió d'economia d'aquest dijous. Els diputats han decidit reduir més de tres hores la durada de la comissió per intentar minimitzar un possible contagi. Així, s'han escurçat a cinc minuts els discursos dels parlamentaris i s'han centrat en el que era imprescindible fer: les votacions de les esmenes que els grups havien presentat als comptes. "Intentem controlar les distàncies", ha dit als diputats la presidenta de la comissió, Teresa Pallarès (JxCat), en al·lusió a les recomanacions sanitàries per fer front al virus.

651x366 Els diputats de la Comissió d'Economia debaten quines mesures prendre pel coronavirus. / MARTA SIERRA / ACN Els diputats de la Comissió d'Economia debaten quines mesures prendre pel coronavirus. / MARTA SIERRA / ACN

El coronavirus també ha estat molt present en el debat sobre el contingut estricte dels pressupostos. Maria Sirvent (CUP) ha demanat a JxCat i ERC que retiressin els comptes i tornar al "punt zero" de la seva elaboració argumentant que la "crisi" sanitària obliga a repensar les partides. En la mateixa línia s'ha expressat Alícia Romero (PSC), que ha considerat que els números necessiten un "cert replantejament" per l'afectació que està tenint el virus en l'economia i la societat. Les seves demandes no han sigut ateses. Dels dos partits de la majoria, Lluís Salvadó (ERC) ha admès que els comptes s'hauran de "flexibilitzar" per afrontar el coronavirus, però ha defensat que s'han d'aprovar i no es poden frenar per cap motiu: "¿Com afrontarem millor la situació, amb pressupostos nous o amb uns pressupostos prorrogats que són del 2017?", s'ha preguntat retòricament. Jordi Munell (JxCat) ha resumit que tenir pressupostos és una "eina imprescindible per al país".

L'avís dels comuns

El soci clau del Govern per aprovar els comptes han sigut des del principi els comuns. El seu portaveu econòmic, David Cid, ha reivindicat el contingut de les partides pressupostàries, però no ha deixat d'enviar un avís a JxCat i ERC. Els ha dit que, si consideren que són tan important els pressupostos de la Generalitat per afrontar les necessitats dels ciutadans, s'avinguin també a donar suport pel mateix motiu als pressupostos generals de l'Estat (els vots d'ERC són decisius al Congrés). "Hem de tenir pressupostos a Catalunya com més aviat millor i pressupostos a l'Estat com més aviat millor", ha conclòs.

Cs i el PP han criticat els comptes i han reiterat el seu 'no' a facilitar-ne l'aprovació, però no han aclarit el dubte que manté en suspens els pressupostos: si finalment els impugnaran o no i, per tant, si finalment en retardaran un mes l'aprovació o no.

Quan la cambra aprovi definitivament els comptes seran els primers que aconsegueix validar des del 2017. Els del 2018 no es van poder elaborar perquè el Govern es va centrar en l'1-O i després l'Estat va aplicar el 155, i els del 2019 tampoc perquè JxCat i ERC no van trobar cap partit de l'oposició disposat a aprovar-los. Els comptes d'enguany preveuen un augment de la despesa de 3.070 milions d'euros respecte als comptes del 2017, a més d'una reforma fiscal a partir de la qual el Govern preveu recaptar més de 552 milions d'euros a l'any. Des d'aquest dijous tot està disposat perquè Catalunya tingui nous comptes. Només falta trobar el dia per fer la votació definitiva i no és un qüestió menor. El president Torra va prometre que, quan Catalunya tingui pressupostos, anunciarà quan seran les eleccions catalanes.