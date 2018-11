El Parlament rebutja la dissolució del Diplocat i les delegacions del Govern a l'exterior

El ple del Parlament ha rebutjat aquest divendres una moció de Cs que proposava demanar al Govern dissoldre el Diplocat, les delegacions de la Generalitat a l'exterior i "totes les estructures dissenyades i utilitzades per a la difusió de la propaganda separatista i d'acció exterior contrària a els interessos d'Espanya". La iniciativa ha estat rebutjada pels vots en contra de JxCat, ERC, comuns i la CUP, i els favorables de Cs, PSC i PP. La moció instava el Govern a no autoritzar l'ús dels recursos públics destinats a l'acció exterior de la Generalitat "per promocionar el separatisme i la propaganda contra Espanya", i demana cessar immediatament tots els càrrecs de la Generalitat que estiguin investigats per la justícia, com és el cas de l'exconsellera i actual delegada a Brussel·les, Meritxell Serret.

La diputada de Cs Susana Beltrán ha sostingut que l'acció exterior que fa la Generalitat és "acció separatista malversadora" i que no és transparent, i ha recriminat que no tinguin informació de per què l'anterior Govern va contractar suposadament un lobby nord-americà les setmanes prèvies a la declaració d'independència. El popular Santi Rodríguez ha expressat el seu suport a la moció i ha lamentat que "si alguna cosa és absolutament opaca en aquest Govern són precisament les relacions exteriors". El socialista Ferran Pedret ha defensat que les delegacions del Govern a l'exterior han d'actuar amb neutralitat i lleialtat institucional, i no amb voluntat d'internacionalitzar el procés sobiranista, però ha afirmat que la proposta de Cs de dissoldre-les és "una solució excessivament dràstica".

Susana Segòvia (comuns) ha recriminat a Cs que presentin una moció sobre acció exterior i transparència que, al seu parer, només es refereix al procés independentista, i ha reivindicat que la cooperació i l'acció exterior catalana "en molts llocs ha estat referent". El 'cupaire' Carles Riera s'ha referit al fet que Cs titlla de 'xiringuitos' el Diplocat i les delegacions a l'exterior, i ha assegurat que aquesta qualificació es podria utilitzar per parlar de la Casa Reial, perquè "són una colla de paràsits", els tribunals espanyols i les portes giratòries de l'Estat.

Ruben Wagensberg (ERC) ha criticat que en la moció barregin acció exterior amb el procés independentista, i ha assegurat que el Govern sempre ha estat transparent i ha lliurat tota la informació sol·licitada per Cs. Per part de JxCat, Francesc Tena ha retret que aquesta moció pretén la "automutilació" del Govern i ha demanat que no es tornin a tancar les delegacions de la Generalitat ni per l'aplicació del 155 ni per l'acció del ministre d'Exteriors, Josep Borrell .

Durant el debat, Wagensberg i el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, s'han embrancat, després que el republicà titllés a Cs de feixistes i Carrizosa l'amenacés en veure's "fora" de l'hemicicle, el que ha provocat que el president de la Cambra , Roger Torrent, els cridés a l'ordre.