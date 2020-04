El Parlament destina dos milions d'euros del seu pressupost a la lluita contra el covid-19

La mesa del Parlament ha aprovat aquest dilluns destinar dos milions d'euros del seu pressupost a la lluita contra el covid-19. En concret, són els 2.014.232,08 euros del romanent del pressupost de l'any passat. Tot i així, encara no ha detallat quin serà el destí d'aquests diners. Aquesta és una qüestió, segons detallen fonts parlamentàries, que s'haurà de decidir en la pròxima reunió de la mesa.

La cambra feia dies que treballava en aquesta idea, però no ha sigut fàcil d'executar. L'oïdora de comptes de la institució -que porta la comptabilitat- havia advertit que el Parlament no podia fer una donació així com així. Finalment, la cambra farà una transferència a la Generalitat per aquest import, però indicant-li amb precisió a quins àmbits ho vol dedicar. No està tancat encara, però fonts parlamentàries consultades per l'ARA han explicat que es treballa per dividir aquest dos milions en tres grans àrees: una part aniria dedicada a recerca; una altra als hospitals de referència, i finalment una tercera part seria per a l'àmbit de la gent gran i els discapacitats.

La decisió ha rebut l'aval de tots els grups. Tot i això, JxCat ha dit que ells també havien proposat destinar-hi, més enllà d'aquests dos milions, els 300.000 euros que la cambra havia pressupostat aquest any per a la celebració del 40è aniversari de la restitució del Parlament. Ho ha explicat en un apunt a Twitter el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, que ha lamentat que la seva proposta "no ha suscitat el consens suficient".

El @parlamentcat ha acordat avui destinar una partida de 2 milions d’euros a la lluita contra la pandèmia de coronavirus.

Nosaltres hem proposat dedicar-hi també els 300.000€ que s’havien previst per a celebrar el 40è aniversari, però això no ha suscitat el consens suficient. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) April 20, 2020

Fonts de la presidència de la cambra han defensat la necessitat que la institució celebri aquesta efemèride, "més en un moment de crisi com l'actual", i per ser la que representa la voluntat democràtica dels ciutadans. A més, al·leguen que són diners dels pressupost en curs, i no de l'estalvi de l'any passat. Fonts de JxCat asseguren que no es pot celebrar la commemoració tal com estava plantejada: "L'acte institucional estava previst en un recinte tancat amb més de 500 persones, inclosos els exdiputats dels últims quaranta anys". Així, defensen que la partida es podria destinar al covid-19.

Protesta de Cs

També hi ha hagut un segon motiu per a la polèmica. JxCat i ERC han bloquejat la tramitació de les 53 noves esmenes que Cs havia presentat als pressupostos de la Generalitat, que s'aprovaran en un ple aquest divendres. El grup taronja ha al·legat que volia modificar els comptes per adaptar-los a l'impacte que tindrà el coronavirus en l'economia, però JxCat i ERC ho han rebutjat. Els dos grups independentistes han recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va validar que els pressupostos s'ajustaven a la Constitució i a l'Estatut, i que per tant les esmenes de Cs "no eren congruents" amb el que havia dit l'òrgan consultiu.

Els taronges han protestat i neguen la major. Fonts del grup consideren que els arguments dels dos grups independentistes "no se sostenen". Creuen que darrere d'aquesta maniobra hi ha la voluntat de JxCat i ERC d'evitar, divendres que ve, haver de votar en contra d'unes esmenes que volen reassignar les partides del pressupost per focalitzar-les en la lluita contra el virus. Fonts independentistes aclareixen que han pres la decisió en base a un informe dels lletrats de la cambra.

D'altra banda, la mesa també ha obert un nou termini per presentar esmenes subsegüents a la llei d'acompanyament dels pressupostos. A diferència del projecte de comptes, que el Consell de Garanties Estatutàries va validar sencer, l'òrgan consultiu sí que va considerar inconstitucional una part de la llei d'acompanyament que pretenia blindar la possibilitat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona es poguessin presentar com a acusació particular en les causes del Procés.

Sol·licitud de vot telemàtic

Aquest divendres està previst que s'aprovin els pressupostos del Parlament i la llei d'acompanyament dels comptes amb el suport de JxCat, ERC i els comuns. Serà un ple de format reduït, de 21 diputats, adaptat a l'emergència sanitària també a l'hora de votar. La mesa ha habilitat la possibilitat de fer-ho per delegació de vot al president del grup parlamentari o de forma telemàtica, a través d'una solució informàtica.

Els diputats tenen fins al 22 d'abril per comunicar a la mesa, segons expliquen fonts parlamentàries, per quin sistema volen optar. A JxCat tothom optarà per la via telemàtica, tal com aclareixen fonts del grup, ja que des d'un primer moment han defensat l'ús de les noves tecnologies al Parlament. De fet, abans de la crisi del coronavirus ja havien proposat que el Parlament funcionés per mitjans telemàtics perquè volien investir tornar a Carles Puigdemont, a l'exili, com a president. El Tribunal Constitucional, però, va vetar la possibilitat d'una investidura a distància. Fonts d'ERC, al seu torn, expliquen que encara no han decidit com ho faran. L'oposició també es pronunicarà en les pròximes hores.

El de divendres serà el primer ple del Parlament des de la crisi del coronavirus, després d'un debat intern entre els grups sobre com adaptar-se a la crisi sanitària. De fet, hi ha en marxa una nova reforma del reglament per habilitar la possibilitat de fer plens a distància, tot i que encara tardarà unes setmanes a concretar-se i a poder votar-se al ple.