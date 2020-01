El Parlament votarà dilluns que ve el seu pressupost malgrat la falta d'acord entre JxCat i ERC

El ple del Parlament votarà dilluns de la setmana que ve si aprova el nou pressupost de la cambra. S'hauria d'haver fet aquesta setmana, però el ple es va suspendre pel temporal. És una decisió que s'ha pres aquest dijous en la reunió de la Junta de Portaveus, han explicat fonts parlamentàries.

La de dilluns que ve es tracta d'una votació rellevant, ja que ERC i JxCat mantenen un enfrontament sobre el contingut dels comptes de la cambra –no en els de la Generalitat, sobre els quals sí que tenen un acord–. Això fa que, en aquests moments, el pressupost del Parlament no tingui cap partit disposat a donar-li suport i amenaci d'obrir una altra crisi entre els dos socis de Govern. ERC i JxCat discrepen sobre algunes partides dels comptes i, ara mateix, segueixen sense arribar a un acord. La resta de partits de l'hemicicle, alguns dels quals sí que hi havien donat suport inicialment –Cs i PP–, per ara també se n'han desmarcat. Així doncs, republicans i postconvergents tenen poc més de 72 hores per mirar d'arribar a un pacte.

En el ple de dilluns el Parlament també decidirà si presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret digital que va fer el govern de Pedro Sánchez i que va generar un fort malestar a la Generalitat. Malgrat que aquests dos punts de l'ordre del dia –el decret i els pressupostos de la cambra– són importants, dilluns totes les mirades estaran posades en el president de la Generalitat, Quim Torra, i en el del Parlament, Roger Torrent. Serà llavors quan es confirmi si Torra, com ja ha anunciat que farà, decideix no acatar la decisió del Tribunal Suprem i segueix exercint com a diputat.

Calendari de pressupostos

La junta de portaveus d'avui dijous també ha decidit el calendari de tramitació dels pressupostos de la Generalitat del 2020, els primers que el Govern està en disposició d'aprovar des del 2017. El dimecres 29 de gener el Govern els registrarà i els presentarà a la cambra –ho farà el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès–. El dijous 30, el divendres 31, el dilluns 3 i el dimarts 4 tots els consellers desfilaran pel Parlament per presentar els comptes dels seus respectius departaments. El pas següent serà celebrar el debat a la totalitat dels comptes, és a dir, un ple per votar si la cambra decideix tramitar-los. Això passarà en un ple que començarà el dia 11 o el 12 de febrer. El Govern té un acord amb els comuns, així que hauria de superar el tràmit sense problemes. Llavors s'obrirà un període perquè els grups hi puguin fer esmenes i només quedarà la votació final, que encara no té data. Malgrat tot, aquest calendari podria anar-se'n en orris si la decisió del Suprem sobre Torra acaba derivant en unes eleccions anticipades, com la CUP considera que passarà.

Setmana frenètica

Així doncs, la setmana que ve al Parlament serà frenètica. Dilluns ple, dimarts compareixença dels presos polítics a la comissió d'investigació del 155, i dimecres, dijous i divendres comissions vinculades als comptes de la Generalitat. El temporal va obligar a suspendre el ple d'aquest setmana i això ha obligat a situar tota la feina pendent la setmana que ve.