El Parlament basc enviarà una delegació d'observadors durant el judici de l'1-O

Els independentistes bascos sumen esforços i acorden enviar una delegació d'observadors al judici de l'1-O que començarà aquest gener. Així ho han establert després que el PNB i EH Bildu hagin presentat un text consensuat que serà aprovat aquest dijous mateix al ple del Parlament basc. El document, avançat per Europa Press, denuncia la "instrumentalització política de la justícia duta a terme per l'estat espanyol en el procés judicial contra els dirigents independentistes a Catalunya".



En aquest sentit, les formacions nacionalistes basques retreuen que els delictes que s'imputa als líders sobiranistes catalans "constitueixen, a més d'un disbarat jurídic, un despropòsit social i polític". I recorden: "La judicialització de la política, lluny d'oferir solucions, les bloqueja i dificulta".



Paral·lelament, la comitiva de la formació 'jeltzale' encapçalada pel president del PNB, Andoni Ortuzar, i el responsable de l'àrea d'organització, Joseba Aurrekoetxea, ha visitat els quatre presos polítics que, fins a aquest matí, estaven en vaga de fam: Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn. En aquesta ocasió, els líders independentistes del País Basc han tornat a visitar el centre penitenciari de Lledoners acompanyats de Francesc Homs. "Més enllà de la vinculació política, ens uneix una relació d'amistat", han destacat Ortuzar i Aurrekoetxea.

A través dels polítics bascos, els líders independentistes han volgut traslladar un missatge de calma a la ciutadania de Catalunya de cara a les protestes de demà. En aquest sentit, Ortuzar ha posat de manifest la voluntat que les reunions entre els dos governs d'avui i demà no siguin "motiu d'allunyament", sinó que serveixin com a "punt d'inflexió" per resoldre el conflicte.