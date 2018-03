El Parlament estudia accions penals contra Llarena pel veto a la investidura de Sànchez

La mesa del Parlament ha demanat aquest dimarts als lletrats de la cambra que estudiïn la manera com la institució podria presentar una "querella penal" contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per haver vetat la investidura de Jordi Sànchez, prevista per aquest dilluns.

Així ho han explicat fonts parlamentàries, argumentant que "al marge de vulnerar els drets de Sànchez com diputat", la interlocutòria del magistrat també podria estar vulnerant les prerrogatives del Parlament" per proposar, votar i invertir un candidat.

Segons les mateixes fonts, la petició als lletrats s'ha fet amb l'aval de la majoria de JxCat i ERC, però han subratllat que la CUP havia fet arribar "el seu acord" en aquest punt als altres grups independentistes. L'òrgan rector de la cambra també ha proposat als serveis jurídics la possibilitat de consultar un expert en dret penal en el seu procés de deliberació.

El vicepresident primer de la cambra i diputat de JxCat, Josep Costa, ja havia apostat fa uns dies per "exercir totes les accions, incloses les penals" després que el magistrat denegués la llibertat provisional i el permís a Sànchez per assistir a la sessió d'investidura.