El Parlament cita els exconsellers presos a comparèixer pel 155 el 22 de gener

El Parlament cita a comparèixer ara els exconsellers presos en el marc de la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155. L'exvicepresident Oriol Junqueras i els consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa haurien d'assistir a la cambra el 22 de gener en qualitat de testimonis.



Si més no, així es recull a l'ordre del dia de la pròxima sessió de la comissió, impulsada pels partits independentistes amb l'objectiu de determinar els efectes que l'aplicació de l'article va tenir a Catalunya. Així, el 22 de gener se celebrarà la primera sessió de la comissió d'investigació, constituïda el 6 de novembre.



Malgrat que el reglament del Parlament estableix l'obligatorietat de la compareixença per a aquelles persones citades, en el cas dels presos polítics caldrà veure si se'ls atorga el permís judicial corresponent per poder sortir de les presons de Lledoners i Puig de les Basses.

La comissió d'investigació contempla fins a 118 compareixences, entre les quals hi hauria la de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, els exconsellers a l'exili o la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a l'exili a Suïssa. Per a ells, però, encara no s'ha establert una data concreta.



Tampoc per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la vicepresidenta Carmen Calvo, l'expresident Mariano Rajoy i els pesos pesants de l'antic executiu popular (Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores De Cospedal, Juan Ignacio Zoido i Rafael Catalá) o els actuals dirigents del PP i Ciutadans Pablo Casado i Albert Rivera, respectivament.

Des de Catalunya, Ciutadans va manifestar la seva negativa a participar en la comissió, ja que, segons van expressar, tan sols pretén "allargar el procés i fer més victimisme". També se'n va esborrar el grup parlamentari PSC-Units, just després que es votessin les 180 compareixences al Parlament el 4 de desembre. Llavors els socialistes van qualificar la comissió d'"eina de propaganda".



Els populars, encapçalats per Alejandro Fernández, ara per ara segueixen participant-hi, tot i que tampoc no han confirmat l'assistència a la primera sessió.