El Parlament posa en marxa el pla d'igualtat amb l'objectiu d'incrementar la presència de dones en els òrgans de decisió

El Parlament ha posat en marxa avui el seu pla d'igualtat amb una jornada amb experts internacionals. En el discurs d'obertura de la jornada, el president del Parlament, Roger Torrent, ha fixat que el "gran repte i el gran objectiu" del pla és que la presència de dones en els òrgans de decisió de la cambra catalana sigui com a mínim amb igualtat de condicions que els homes diputats. I en aquest sentit, ha admès la "fotografia dolorosa" de la mesa actual, amb només una dona de set membres. Segons Torrent, el pla d'igualtat de dones i homes és un compromís de legislatura i una de les prioritats que assumeix a "nivell personal". "No vol ser un document cosmètic, sinó que ha de ser útil i efectiu per a qüestions reals i tangibles", ha afegit.

El pla d'igualtat que es comença a impulsar avui ha de servir primer per elaborar una diagnosi de la situació de les dones i els homes al Parlament, tant pel que fa als representants electes com al personal que hi treballa. D'aquí en sortirà un pla d'accions amb mesures i objectius estratègics per avançar en la igualtat efectiva. Torrent ha posat en valor la feina dels seus antecessors en aquest àmbit, especialment la feina de Carme Forcadell, però ha afegit que malgrat l'evolució "encara no és suficient". Actualment, a la cambra catalana el 42,2% dels escons estan ocupats per dones i, en canvi, les dones representen un 51% de la societat. "No és normal que al segle XXI la foto de l'hemicicle no sigui la mateixa foto en termes quantitatius que la societat", ha afegit el president del Parlament.

Però la qüestió més preocupant i en què s'ha d'incidir més és, segons Torrent, la falta de dones en els òrgans de govern de la cambra catalana, allà on es prenen les decisions. I, en aquest sentit, ha posat d'exemple que a la mesa del Parlament només hi hagi una dona d'un total de set membres. "Aquesta fotografia va ser dolorosa, perquè no representa el que volem ser", ha admès. Segons Torrent, la perspectiva de gènere també ha d'estar present en les decisions que pren el Parlament i la cambra catalana ha de demostrar que té "tolerància zero" davant de qualsevol assetjament sexual. I ha posat d'exemple que s'ataca determinades diputades no amb els mateixos termes que es plantejaria a diputats homes.

Torrent ha assenyalat que la reforma del reglament del Parlament també ha de servir per donar una condició de gènere a la reforma, i s'ha referit a l'aprovació de la llei d'igualtat efectiva de dones i homes de la passada legislatura com una "declaració d'intencions" en la funció legislativa del Parlament. El president del Parlament ha expressat el seu compromís que aquest pla d'igualtat sigui un objectiu de legislatura sota la seva presidència i, fins i tot, una prioritat que assumeix a "nivell personal". Torrent també ha defensat que el Parlament no serà creïble si defensa la radicalitat democràtica, els drets i les llibertats fonamentals, sense tenir en compte la igualtat entre homes i dones.

En les jornades, que s'allargaran fins demà dimarts, hi participen expertes acadèmiques de les universitats de Londres, Edimburg, Estocolm i Uppsala. La primera de les sessions de treball se celebra sota el títol 'El règim de gènere dels parlaments' amb la professora de la Universitat Pompeu Fabra Tània Verge com a moderadora.