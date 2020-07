El Parlament demana que l'Estat "investigui i castigui" la presumpta corrupció de la monarquia

Des de fa setmanes, dia sí dia també es van descobrint noves evidències de les presumptes activitats il·lícites que el rei emèrit Joan Carles I va dur a terme mentre era cap d'estat. Arran de tots aquests indicis, aquest dijous el Parlament ha demanat a l'Estat, i també a instàncies "d'altres països", que "investiguin i castiguin degudament la corrupció de la monarquia borbònica". Es tracta d'un dels punts de la moció que ha presentat JxCat sobre l'estat de l'autogovern després de la pandèmia i que la cambra ha aprovat amb els vots favorables de JxCat, ERC, la CUP i els comuns. Al text no s'especifica si la investigació s'ha de centrar únicament en el cas de presumpta corrupció que afecta el rei emèrit, sinó que considera que s'ha d'investigar la "monarquia borbònica" en general i demana que, si es demostra alguna pràctica corrupta, no quedi "impune en aplicació del privilegi constitucional de la inviolabilitat".

D'aquesta manera, el Parlament torna a aprovar una moció que posa el focus en la monarquia un any després que el Tribunal Constitucional anul·lés la declaració que va fer la cambra catalana –l'octubre del 2018– criticant el rei Felip VI pel seu discurs del 3 d'octubre del 2017, dos dies després del referèndum de l'1-O. L'alt tribunal va argumentar la decisió –presa per unanimitat– pel fet que la Constitució estableix la inviolabilitat del monarca i les seves actuacions no poden ser reprovades per cap institució. Ara el Parlament no critica explícitament cap discurs de Felip VI, sinó que demana a l'Estat que no dubti en investigar les activitats presumptament corruptes que esquitxen la monarquia espanyola prescindint del principi d'inviolabilitat.

La petició arriba també poques setmanes després que el Congrés tornés a rebutjar per tercera vegada obrir una comissió d'investigació sobre les presumptes comissions irregulars que hauria rebut Joan Carles I per l'adjudicació de l'AVE a la Meca. Tot i que la Fiscalia General de l'Estat va decidir traspassar el cas a la Fiscalia del Tribunal Suprem per les evidències que implicaven el rei emèrit en aquest cas després de la seva abdicació, els lletrats de la cambra baixa van considerar que el principi d'inviolabilitat s'estenia també un cop el rei ja no era cap d'estat.

El text que s'ha aprovat aquesta tarda també incorporava la necessitat d'investigar, des de les "institucions estatals", el "terrorisme d'estat dels GAL" i, en concret, la implicació de l'expresident espanyol Felipe González en la qüestió. Un punt que s'ha aprovat amb els vots a favor de JxCat, ERC, la CUP i els comuns, però amb els vots en contra del PSC, el PP i Ciutadans. Precisament, en aquest punt el diputat del partit taronja Nacho Martín ha defensat la figura de González i ha retret a l'independentisme que intenti "malbaratar i empastifar" la seva imatge. Fa dues setmanes, el Congrés també va tombar amb els vots del PSOE, el PP i Vox crear una comissió d'investigació sobre la qüestió després que es fessin públics uns documents desclassificats per la CIA de l'any 2011.

JxCat i ERC tornen a evidenciar diferències per la taula de diàleg

A banda de demanar investigar la monarquia i els GAL, la moció de JxCat denuncia la situació de l'autogovern després de l'aplicació de l'estat d'alarma. En aquest sentit, critica la centralització de competències del govern espanyol per gestionar la crisi sanitària i també aprofita l'avinentesa per lamentar que el govern de coalició del PSOE i Unides Podem "no hagi suposat la fi de la repressió política ni cap avenç en el reconeixement del dret a l'autodeterminació". En aquest punt, ERC hi volia afegir dues esmenes que feien referència a la necessitat de constituir la taula de diàleg per trobar una solució dialogada amb l'Estat per resoldre el conflicte català.

Però JxCat no ha acceptat cap de les dues esmenes en una mostra més de les divergències entre els dos socis de Govern sobre la qüestió. De fet, el diputat Josep Costa ho ha admès explícitament durant el debat, quan ha reconegut diferències amb ERC sobre "la viabilitat i la utilitat" de la taula de diàleg amb el govern espanyol. "És evident que tenim matisos", ha afirmat Costa. La diputada d'ERC Raquel Sans ha defensat la taula de negociació i ha emplaçat el grup de Carles Puigdemont a "consensuar el contingut i la composició de la banda catalana". Malgrat tot, els republicans han votat a favor del conjunt de la moció.