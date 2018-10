Els lletrats del Parlament no computaran el vot dels diputats de JxCat suspesos si no demanen la designació

Els diputats de JxCat afectats per la suspensió decretada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no podran votar en el debat de política general si no fan el mateix tràmit que ja han oficialitzat els republicans Oriol Junqueras i Raül Romeva. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va explicar dimarts que el seu grup no tenia cap intenció de demanar que els diputats poguessin designar un company de formació perquè exerceixi els seus drets com a electe i voti per ells al ple, en considerar que el ple s'havia posicionat contra la seva suspensió i, per tant, no era necessari. Però, segons ha pogut saber l'ACN, el criteri dels lletrats del Parlament no és el mateix.

Els serveix jurídics consideren que la delegació de vot que tenien concedida anteriorment ha quedat ja sense efecte, i més després que el ple votés i aprovés dimarts al matí que els diputats afectats designessin un substitut. És per això que els lletrats no computaran els vots de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull en la votació de dijous ni fins que presentin l'escrit de designació d'un substitut com han fet Romeva i Junqueras.

Des dels serveis jurídics tenen molt clar el criteri tècnic i legal. Un acord del ple dona mandat ineludible al Parlament, i per més que volgués JxCat o fins i tot el president de la cambra, Roger Torrent, els vots dels diputats suspesos per Llarena no es podran fer efectius si no han fet el tràmit per designar un altre company de grup perquè voti per ells i exerceixi els seus drets. Per aquest motiu, si la Mesa del Parlament que es reuneix aquest dimecres a la tarda no pot donar compte de la recepció d'aquestes peticions, els vots de JxCat seran quatre menys que en altres plens, posant així en risc la majoria independentista en les resolucions del debat de política general. Des dels serveis jurídics, a més, asseguren que si els grups o la Mesa reclamen el seu punt de vista al respecte, es pronunciaran sense cap mena de problema expressant aquest criteri i deixant clara la seva advertència a JxCat.

La polèmica va saltar dimarts al vespre quan JxCat va anunciar que els seus quatre diputats implicats en la interlocutòria del jutge del Suprem Pablo Llarena no designarien les seves funcions en altres membres del grup parlamentari. La formació aposta, doncs, perquè Carles Puigdemont -a Brussel·les-, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull -empresonats a Lledoners- deleguin el seu vot. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va argumentar que la formació sosté que la situació dels quatre diputats "no ha canviat", després que el ple del Parlament no aprovés ahir al matí la seva "suspensió".



"N'hi ha prou amb la delegació del seu vot", mantenia Pujol, que defensava que Sànchez, Turull, Rull i Puigdemont continuen tenint els drets "intactes". "Com que no estan suspesos la situació continua com fins ara, i la delegació de vot és vàlida i vigent", va constatar. Ara, però, JxCat haurà d'adaptar-se al criteri dels lletrats o presentar-li arguments suficients per fer-los canviar de criteri si vol que els vots de tots els seus diputats es computin al ple.