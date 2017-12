Un Parlament novell sota la lupa judicial

L’onzena legislatura del Parlament serà la més atípica des de la restauració de la democràcia. El president Puigdemont i els altres quatre consellers exiliats a Brussel·les, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín, no podran assistir a la cambra catalana perquè hi ha una ordre de detenció sobre ells. Els dos membres del Govern que són a la presó -el vicepresident i candidat d’ERC, Oriol Junqueras, i el conseller d’Interior, Joaquim Forn- i l’exlíder de l’ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, hauran de demanar permís per assistir a la sessió d’investidura i a la resta de plens, en una decisió controvertida que dependrà únicament de la justícia.

Una altra de les peculiaritats d’aquesta legislatura serà l’entrada massiva de diputats nous al Parlament. Gairebé la meitat dels escons, el 48,1%, els ocuparan polítics que s’estrenaran a la cambra catalana en un cas excepcional. La majoria dels 65 diputats nous provenen de Junts per Catalunya, per l’aposta del president, Carles Puigdemont, de fer una candidatura formada majoritàriament per independents després que ERC refusés una llista conjunta que donés continuïtat a Junts pel Sí. Això explica que 28 dels 34 representants d’aquesta candidatura debutin al Parlament, com el mateix Sànchez, l’editor Joaquim Torra, el filòsof Lluís Font, el periodista Josep Riera o l’exentrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés per Barcelona. Per Tarragona, tres dels quatre, excepte Albert Batet, són nous, mentre que els set de Girona, inclòs el conseller Lluís Puig, són nous, i a Lleida, quatre de sis.

ERC és una altra de les formacions amb més novells, amb 15 dels 32 diputats que va assolir el 21-D. La meitat dels 18 diputats que va obtenir a Barcelona s’estrenen. Formen part d’aquest grup l’escriptora Jenn Díaz, el promotor de Casa Nostra Casa Vostra, Ruben Wagensberg, o l’exsecretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Jové. Els republicans no canvien cares a Girona, però dos dels cinc de Lleida i quatre dels cinc de Tarragona, com Josep Lluís Salvadó, que torna al Parlament després de formar part també del departament d’Economia, participaran per primer cop en la dinàmica del Parlament. La CUP, com ha fet en les legislatures anteriors, va renovar bona part de la seva llista, i dels quatre diputats que entraran a la cambra catalana, només el número u per Barcelona, Carles Riera, repeteix, ja que va entrar fa un any al Parlament per substituir Pilar Castillejo. Tant Maria Sirvent com Vidal Aragonès i Natàlia Sànchez s’asseuran per primera vegada a l’hemicicle.

Un 60% dels representants dels comuns també s’estrenaran. Parlem del cap de llista, Xavier Domènech; la número 2, Elisenda Alamany; la número 6, Susanna Segovia, portaveu de Barcelona en Comú, i el coordinador nacional d’ICV, David Cid. Repeteixen l’altra coordinadora dels ecosocialistes, Marta Ribas, que acumula dos mandats; la dirigent de Podem Jéssica Albiach, i el coordinador general d’EUiA, Joan Josep Nuet, que ja van ser presents al Parlament el 2015. També s’estrena la cap de llista per Tarragona, Yolanda López, que relleva Hortènsia Grau.

Menys canvis en l’unionisme

Ciutadans tindrà 12 cares noves dels 37 diputats que va aconseguir el 21 de desembre, un 32% del total dels escons. La majoria dels noms del partit taronja que s’asseuran a l’hemicicle del Parlament repeteixen respecte al 2015 i bona part de les 12 cares noves provenen del món municipal, com Dimas Gragera, regidor de Santa Coloma de Gramenet, o Munia Fernández, regidora de Sant Cugat del Vallès, però també membres de l’organització del partit, com Fernando Pecino, secretari d’organització provincial del partit a Tarragona -és un dels que va assumir la direcció de l’organització a Lleida perquè ningú d’aquesta demarcació s’hi va oferir-. El fitxatge més mediàtic, però, és el del periodista i tertulià Nacho Martín Blanco, que participarà per primera vegada en la vida parlamentària catalana.

El PP és l’únic partit que mantindrà les mateixes cares que el 2015. La patacada dels populars ha fet que dels 11 diputats que el PP tenia a la cambra catalana, només repeteixin Xavier García Albiol, Andrea Levy i Santi Rodríguez. Del PSC continuen gairebé les mateixes cares del 2015, excepte dos dels 17 diputats que han obtingut aquest 21-D: l’exdirigent d’Unió Democràtica Ramon Espadaler i la fundadora de Federalistes d’Esquerres, la independent xilena Beatriz Silva.