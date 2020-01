El Parlament acorda portar al pròxim ple els pressupostos de la cambra malgrat el xoc entre JxCat i ERC

L'acord sobre els pressupostos del Parlament que la mesa va aprovar aquesta setmana amb els vots de JxCat, Cs i el PP es votarà al ple de la setmana vinent. El xoc entre el partit de Carles Puigdemont i els republicans d'aquest dimarts a la mesa de la cambra, quan ERC no va votar a favor dels comptes –els republicans es van abstenir al costat del PSC i la CUP, i els comuns hi van votar en contra– i JxCat sí, s'ha tornat a visibilitzar aquest divendres a la reunió de la junta de portaveus. JxCat s'ha quedat sol oposant-se a continuar tramitant els comptes del Parlament malgrat dimarts van votar-hi a favor. El PP s'ha abstingut i la resta de grups hi han votat a favor.

Fonts parlamentàries han explicat que en la reunió d'aquest divendres, JxCat ha demanat modificar el pressupost del Parlament que ja va acordar la mesa per tal de buscar la "unanimitat" entre els grups vista la divisió que va generar l'acord aprovat aquest dimarts. Ara bé, cap dels grups presents a la cambra ha acceptat la petició de JxCat, i s'ha donat llum verda a què els comptes es votin en el ple de la setmana vinent.

De tota manera, fonts de JxCat expliquen que "treballaran" per aconseguir un consens més ampli al voltant d'aquesta qüestió i s'han mostrat sorpresos que el president del Parlament, Roger Torrent, "no estigui interessat" en donar suport als comptes de la institució que presideix. Per modificar l'acord de pressupostos de la cambra, caldria anul·lar el que es va aprovar dimarts i fer-ne un de nou. Una opció que fonts republicanes no veuen factible. En canvi, JxCat veu possible encara canviar l'acord abans que s'hagi de votar en el ple de la setmana que ve, i que és "qüestió de voluntat política".

Un dels punts de discrepància entre JxCat i ERC estava en la partida per celebrar el 40è aniversari del Parlament. Mentre que des de JxCat exposen que Torrent volia apujar la partida per celebrar el 40è aniversari de 300.000 euros a 600.000, des de la presidència de la cambra catalana ho neguen rotundament. La validació dels pressupostos del Parlament és necessària per tal que es comencin a tramitar els comptes de la Generalitat, perquè dins dels comptes del Govern s'hi inclou una partida pels de la cambra catalana.