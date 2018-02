La mesa preveu abordar demà la reforma de la llei de presidència per la investidura de Puigdemont

La reunió de la mesa del Parlament de demà dimarts és clau. Segons diverses fonts parlamentàries consultades per l'ARA, la reforma de la llei de presidència que impulsa JxCat per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont està inclosa a l'ordre del dia i la mesa de la cambra ha de decidir si la tramita.

Encara que es discuteixi, no està clar que la iniciativa s'acabi admetent a tràmit per les mesures cautelars del Tribunal Constitucional (TC) que pesen sobre la investidura de Puigdemont. Fonts parlamentàries assenyalen que el president del Parlament -per iniciativa pròpia o a petició dels grups- podria sol·licitar un informe jurídic als lletrats per analitzar si contravé el TC. L'alt tribunal va advertir al president de la cambra i a tots els membres de la mesa que havien d'evitar qualsevol tramitació que anés en contra de les mesures cautelars.

Des de JxCat asseguren que no hi hauria d'haver problemes amb aquesta iniciativa perquè l'únic que pretenen és canviar el marc jurídic per les vies legalment establertes i poder fer, així, la investidura a distància. Altres fonts parlamentàries, però, sí que veuen dificultats en la iniciativa. De fet, ÉRC és reticent a fer aquesta reforma. En funció de com vagi la reunió, els lletrats també poden fent un advertiment als membres de la mesa si interpreten que la inciativa és contrària a les mesures cautelars del Tribunal Constitucional.

La setmana passada, el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir no incloure-la a l'ordre del dia al·legant defectes de forma. Una decisió que va enervar JxCat perquè consideren que la iniciativa no es va tramitar per l'oposició d'ERC.

JxCat va presentar la iniciativa divendres 9 de febrer amb la intenció d'incloure la possibilitat d'investir el president de la Generalitat a distància. La proposta també incorpora poder fer sessions de Govern a través de videoconferència o altres mitjans que permeti la tecnologia per adaptar el funcionament de les institucions al fet que hi hagi el president i consellers exiliats a Brussel·les.

Un ple abans de la investidura

D'altra banda, també està previst que la Junta de Portaveus decideixi si tirar endavant o no el ple que la setmana passada va proposar Ciutadans. El partit taronja va sol·licitar-ho per abordar la situació de bloqueig, una inicativa que ja havien posat sobre la taula els comuns.

El ple també es veu amb bons ulls pels grups independentistes, ja que hi podrien incloure la proposta de resolució que fa dies que negocien per engegar la legislatura. En aquest text, JxCat pretén que s'incorpori la "legitimació" de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i també de rebuig al 155.

En el mateix sentit, el ple també podria incloure el debat sobre la proposta de resolució que divendres van presentar els comuns. En el text es reclama desencallar la investidura i evitar els "atacs" a l'escola catalana.