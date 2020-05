El Parlament preveu recuperar el 15 de juny l'activitat presencial de tots els seus òrgans

El 13 de març la mesa del Parlament va decidir reduir dràsticament l'activitat de la cambra per evitar el contagi del coronavirus. Des de llavors només s'ha celebrat un ple i les comissions i compareixences s'han fet per videoconferència. Aquesta situació d'excepcionalitat podria començar a canviar d'aquí un mes. La mesa ha aprovat aquest dimarts l' Informe sobre la represa de l'activitat parlamentària, que preveu que la cambra pugui "recuperar la presencialitat de tots els òrgans el 15 de juny".

Això vol dir que les reunions de la mesa, de la junta de portaveus i de les comissions deixaran de ser telemàtiques com fins ara. Els diputats tornaran a veure's les cares sense una pantalla pel mig. L'informe, impulsat pel president Roger Torrent i elaborat per la Secretaria General, preveu que la cambra recuperi la normalitat seguint sempre "les directrius que es plantegin des del departament de Salut i comptant amb un pla específic per als treballadors de la cambra".

Sense premsa fins el setembre

L'informe, aprovat per unanimitat, planteja un retorn a la normalitat dels treballadors de la cambra en cinc fases, de la 0 a la 4. Un dels fets més destacables és que, com a mínim fins la darrera fase, que començarà l'1 de setembre, la premsa no podrà accedir al Parlament. El públic tampoc podrà fer-ho i seguirà sense haver-hi visites guiades. De fet, la darrera fase està per escriure. L'informe simplement diu que el primer dia del mes de setembre hi haurà un "nou començament" i que la mesa haurà de decidir si el Parlament pot fer un nou salt cap a la normalitat.

El document també recomana que els diputats portin mascareta al saló de sessions i la les sales de comissions quan no facin ús de la paraula, però no els obliga a fer-ho. També els insta a fer ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Ple el 21 de maig

Abans de que tot això passi, però, el dijous 21 de maig el Parlament celebrarà el seu segon ple en temps de coronavirus. Entre els punts de l'ordre del dia, en destacarà un. Aquest dimarts la junta de portaveus ha decidit que en aquest ple es debati si es crea una comissió d'investigació sobre la gestió que ha fet la Generalitat de les residències de gent gran durant la pandèmia. La qüestió ha generat molta polèmica pel nombre de morts que s'han registrat als geriàtrics i ha situat el conseller Chakir el Homrani en el punt de mira fins al punt que el seu departament va deixar de gestionar aquest àmbit i va ser traspassat al de Salut.

A menys de dues setmanes pel ple, tota l'oposició dona suport a la creació de la comissió. Així, si cap d'aquests grups no s'ho repensa, la comissió es crearà encara que els dos partits que sustenten el Govern, JxCat i ERC, s'hi oposin. Aquest dilluns tota l'oposició va registrar la petició per fer aquesta comissió al·legant que el "col·lapse" que s'ha viscut als centres no es pot tornar a repetir. La comissió suposarà, entre d'altres coses, que diversos consellers hagin de donar noves explicacions davant la cambra.

Crítiques d'ERC

Els partits del Govern ja han començat a mostrar la seva incomoditat amb aquesta comissió. Almenys així ho ha fet Esquerra. Dilluns la seva secretària general adjunta i diputada, Marta Vilalta, va criticar que "demanar comissions d'investigació o plens monogràfics en mig de la situació actual és irresponsable". Va assegurar que el Govern volia "retre comptes com ningú", però que no creia que fos el moment d'emprendre investigacions.

El Parlament porta dos mesos en mode gairebé d'hibernació, però, quan tot això s'acabi, el coronavirus promet ser el gran protagonista de totes les sessions. A part de la comissió d'investigació, la cambra farà un ple específic sobre el coronavirus que ha demanat el president de la Generalitat, Quim Torra, i també diversos partits de l'oposició. També ho ha decidit avui la junta de portaveus. Ha quedat pendent posar-li data.