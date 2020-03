El Parlament activa la reforma del reglament per incloure l'opció de fer plens telemàtics en casos excepcionals

La mesa del Parlament ha decidit amb els vots de JxCat i ERC activar la reforma del reglament per incloure la possibilitat de fer plens telemàtics en casos excepcionals. En una reunió celebrada per videoconferència aquest dimarts, ha acordat reprendre els treballs de la ponència que ja hi havia en marxa a la cambra per canviar el reglament amb l'objectiu d'incorporar-hi les modificacions necessàries relacionades amb la crisi del Covid-19. Els serveis jurídics consideren que ara per ara no es poden celebrar plens a distància malgrat l'emergència sanitària i que, per fer-ho, cal abans una reforma del reglament.

En aquest sentit, el president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat remetre-hi la mateixa proposta que fan els serveis jurídics en el seu informe i que van entregar ahir a tots els membres de la mesa. Consisteix en afegir un nou article que inclogui la possibilitat de fer plens a distància en situacions de catàstrofes naturals, emergències sanitàries o episodis de contaminació greu. Esquerra, per la seva banda, també ha explicat en un comunicat que vol fer una proposta pròpia a banda.

Modificar l'article 73.1 "El Parlament té les seves sessions al Palau del Parlament, a la ciutat de Barcelona. El ple i les comissions poden tenir sessions en altres indrets de Catalunya, per acord de la mesa i la junta de portaveus. Els òrgans del Parlament també poden tenir sessions no presencials en els termes que estableix l’article 78 bis." I incloure un nou article 78 bis: "1. Els òrgans del Parlament, a petició de dos grups parlamentaris o de la cinquena part dels seus membres, poden tenir sessions no presencials en el cas que la capacitat de desplaçament dels diputats es vegi greument afectada com a conseqüència de catàstrofes naturals o accidents greus i a gran escala, crisis sanitàries i greus episodis de contaminació, o paràlisi dels serveis públics essencials. En les mateixes circumstàncies, els diputats poden participar i votar telemàticament en les sessions presencials." "2. Correspon a la mesa del Parlament, d’acord amb la junta de portaveus, acordar, per una majoria de ..... [ho deixen per determinar], la celebració de sessions plenàries i de comissions no presencials i l’ús del sistema de votació telemàtica. En aquests casos, la mesa i la junta de portaveus poden tenir sessions no presencials sense necessitat d’un acord previ."

Ara bé, en el mateix informe els lletrats també alerten que no es pot utilitzar aquesta via de manera general. Citen jurisprudència del Tribunal Constitucional en contra de permetre la investidura a distància de l'expresident Carles Puigdemont, per exemple.

A principis de la legislatura, JxCat ja va impulsar una reforma del reglament per introduir la possibilitat d'utilitzar mitjans telemàtics, també en el cas de l'elecció del president. Ara s'aprofitarà la mateixa ponència que hi ha oberta per fer els canvis derivats de la situació pel coronavirus. En aquest sentit, la mesa també ha autoritzat que s'iniciïn les contractacions que facin falta per poder fer plens a distància des del punt de vista tècnic.

Aprovació dels pressupostos

D'altra banda, la mesa també considera que els pressupostos de l'any 2020 es podran aprovar de manera immediata si el Consell de Garanties Estatutàries els dona llum verda. Ha establert que es votaran en un ple reduït de 21 diputats (com les sessions que ja s'han fet al Congrés), als quals la resta de parlamentaris delegaran el vot.

Serà en aquest format que el Parlament mantindrà la seva activitat, ja que la mesa ha rebutjat activar la diputació permanent (l'òrgan que regeix la cambra en cas de dissolució per eleccions o fora del període de sessions), tal com havien aconsellat els lletrats.

En relació a les compareixences a distància, es mantenen aturades les relacionades amb l'activitat legislativa, però la mesa sí que ha autoritzat que els consellers del Govern puguin donar explicacions sobre la gestió de la crisi del Covid-19 a través de videoconferència. En aquest sentit, la junta de portaveus acordarà que comencin ja dimecres les compareixences del president, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.