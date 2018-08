El Parlament reobre el curs pendent dels diputats suspesos

El Parlament va reobrir ahir les portes amb la incògnita sobre la suspensió dels diputats processats per l’1-O encara sobre la taula. Després del període de vacances, la cambra catalana torna a estar en funcionament, tot i que a mig gas. No hi haurà activitat fins al setembre i el pimer ple no arribarà fins que els dies 2, 3 i 4 d’octubre se celebri el debat de política general. El motiu? L’independentisme es va fixar aquesta data com a termini per resoldre la situació dels diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena després d’haver sigut processats. Una problemàtica que s’ha enquistat a causa de les discrepàncies entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC.

A principis de juliol, el magistrat del Tribunal Suprem va decretar la suspensió de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull emparant-se en l’article 384 bis de la llei d’enjudiciament criminal, i el final de la instrucció de la causa per rebel·lió. Llarena, però, oferia al Parlament la substitució “temporal” dels diputats, inventant-se un mecanisme no previst en el reglament. Una falta de precedents davant la qual la mesa del Parlament va demanar un informe als lletrats, que van proposar als partits substituir temporalment els diputats suspesos per altres parlamentaris del seu grup.

ERC, el PSC i Catalunya en Comú veien amb bons ulls aquesta solució, però JxCat es resistia a acatar la suspensió de Puigdemont. El principal grup independentista al Parlament al·legava que el cas de l’expresident era diferent, ja que no està a la presó -un dels requisits que estableix la llei per suspendre els diputats- i el tribunal alemany de Schleswig-Holstein havia rebutjat extradir-lo per rebel·lió. Unes desavinences entre JxCat i ERC que van acabar provocant la suspensió de l’últim ple de la cambra abans de les vacances -el 18 de juliol- i que van fer obrir una crisi entre els dos socis de Govern. En roda de premsa, el republicà Sergi Sabrià va afirmar que la confiança amb JxCat quedava “trencada” i va acusar la llista de Puigdemont d’haver mentit “de manera desmesurada” quan van afirmar que ERC havia “incomplert” un suposat acord per deixar l’expresident fora de la suspensió.

Aquell dia la CUP encara va anar més enllà i va criticar tant ERC com JxCat per haver-se plantejat acceptar la suspensió ordenada per Llarena i va exigir que es fes valer l’autonomia del Parlament i es deixés en mans de l’hemicicle -com preveu l’article 25 del reglament- la decisió sobre el futur dels diputats presos.

Tanmateix, malgrat la falta d’acord sobre com procedir amb els diputats suspesos, de moment l’ordre de Llarena s’ha començat a aplicar de facto, ja que per ordre de l’Oïdoria de Comptes del Parlament i per evitar problemes als funcionaris de la cambra, tots ells han deixat de cobrar el sou des del dia 13 de juliol.

Un nou calendari

El fet que el període de sessions comencés ahir es deu a la reforma del reglament impulsada fa un any per Junts pel Sí (JxSi) i la CUP i amb la qual es va voler habilitar el mes d’agost per aprovar les lleis de desconnexió abans de l’1 d’octubre. Amb tot, l’atemptat del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils va acabar acaparant l’activitat política, i durant aquelles setmanes no es va aprovar cap iniciativa. Tampoc aquest any, malgrat l’estrena oficial del curs polític, es preveu activitat a la cambra en les pròximes setmanes. La tornada a la feina haurà d’esperar.