La mesa del Parlament dona llum verda a la comissió d'investigació sobre les "activitats irregulars" de la monarquia

La mesa del Parlament ha donat aquest divendres llum verda a la proposta dels grups independentistes i els comuns per crear una comissió d'investigació sobre la monarquia. JxCat i ERC han fet valer la seva majoria a l'òrgan rector de la cambra per tombar les peticions de reconsideració que havien presentat Cs, el PSC i el PP per impedir l'admissió a tràmit de la iniciativa.

La comissió, que ara haurà de ser ara aprovada al ple, tindrà com a objectiu indagar en les presumptes "activitats irregulars o delictives" de persones vinculades a la família reial, les "estructures de corrupció" vinculades a la monarquia i "els presumptes comptes irregulars" del rei emèrit a Suïssa i altres paradisos fiscals.

La idea de crear un òrgan parlamentari sobre la monarquia, però, neix arran de les maniobres de Felip VI i la Moncloa per forçar la retirada de dipòsits de bancs catalans i la fuga d'empreses de Catalunya després del referèndum, publicades en diversos articles a l'ARA. Uns episodis que el Parlament també pretén investigar.

Les forces constitucionalistes consideren que els objectius de la comissió excedeixen l'àmbit competencial del Parlament, si bé fonts sobiranistes repliquen que no hi ha cap limitació en aquest sentit a l'Estatut, el qual està per sobre del reglament de la cambra.