El Partit Comunista Francès ofereix als presos polítics un lloc a la llista de les europees

El congrés nacional del Partit Comunista Francès (PCF) ha aprovat una esmena a favor dels líders independentistes catalans empresonats, amb el 92% del suport dels congressistes. Tal com ha explicat l'exalcalde nord-català Nicolàs Garcia al seu blog, la formació també ha ofert als presos un lloc a la llista de les eleccions europees del 26 de maig que ve. El PCF rebutja l'empresonament dels polítics perquè "en democràcia posar urnes no pot ser delicte", segons diu el text. D'altra banda, Garcia, l'eurodiputada Marie-Pierre Vieu i el líder de la formació a Europa, Ian Brossat, visitaran els presos a Lledoners el 30 de novembre. En particular, es reuniran amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, per abordar l'oferta de la candidatura d'un pres o d'un "exiliat" a la llista de les europees.