Pascal afirma que la prioritat ha de ser formar govern i no impulsar nous moviments polítics

La direcció del PDECat ha exigit aquest dilluns "generositat" a "totes les forces polítiques" per formar govern de manera immediata. Així, després que el president, Carles Puigdemont, anunciés dissabte l'impuls de JxCat més enllà del grup parlamentari, Pascal ha demanat que la "prioritat" sigui constituir el Govern i deixar de banda estudiar la formació de "nous moviments polítics". Davant la possibilitat que hi hagi noves eleccions després del veto del Tribunal Suprem a la candidatura de Jordi Sànchez, Pascal ha afirmat que si es produeix aquest escenari el PDECat haurà de decidir com hi concorre. Deixant clar que els comicis "no convenen al país", Pascal ha reivindicat la seva formació política i ha asseverat que "JxCat no hauria sigut possible sense el PDECat". "En cap cas se'ns pot fer renunciar el nostre bagatge ni qüestionar el nostre actiu polític. El que representem és absolutament necessari per a la situació política que tenim", ha assegurat.

Tot i això, ha fet una crida a l'acord: "Ens sembla que encara hi ha recorregut per poder tenir legislatura i aturar el 155 i la intervenció de totes les institucions catalanes".

Aquest dilluns l'executiva del PDECat s'ha reunit després de l'anunci de dissabte del president, Carles Puigdemont, de fundar un "nou moviment polític" amb la mirada posada a les eleccions municipals. Tot i que el líder de JxCat no va parlar de crear un partit -de fet no es podria registrar perquè la marca és una coalició entre el PDECat i CDC-, sí que va fer referència a una plataforma electoral que anés més enllà del grup parlamentari, una intenció que col·lisiona amb els interessos del PDECat si acaba diluït dins les noves sigles.

Un canvi de candidat "consensuat"

Tot i la celeritat que ha exigit Pascal a l'hora de fer govern, ha dit que de moment Jordi Sànchez és el seu candidat a la investidura. "Ha de ser compatible la seva elecció amb un acord de govern" i acabar amb el 155, ha afirmat, tot i que la presentació del recurs de Sànchez al Tribunal Suprem fa pensar que el debat d'investidura encara tardarà a arribar. ERC no s'ha compromès aquest dilluns a esperar-lo.

En cas que Sànchez fes un pas al costat per desbloquejar la situació, Pascal ha avisat que qualsevol canvi en la proposta de candidat a la presidència també ha de ser "consensuat" amb el PDECat.

Si bé ha exigit "generositat" a tothom, Pascal ha matisat que el missatge no va dirigit a Carles Puigdemont i Toni Comín perquè deixin l'escó i assegurin la majoria de JxCat i ERC. Amb l'abstenció de la CUP, els dos partits sumen 66 escons, un més que la resta de l'oposició. "El president ja va fer l'acte de generositat" amb el pas al costat, ha assegurat. En aquest punt, ha demanat a la CUP que revisi el posicionament polític. Els cupaires es neguen a donar suport a Sànchez i a qualsevol candidat a la investidura que no sigui Puigdemont; consideren que l'estratègia és "autonomista".