Pascal: "Els qui han volgut que JxCat sigui el funeral del PDECat s'equivoquen"

La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDeCAT), Marta Pascal, ha reivindicat aquest diumenge la solidesa del seu partit, malgrat la decisió de concórrer a les eleccions del 21-D dins la llista de Junts per Catalunya (JxCat). "Els qui han volgut que JxCat sigui el funeral del PDeCAT s'equivoquen", ha sentenciat en una entrevista a l'ACN. Corrents interns del partit que presideix Artur Mas qüestionen la utilitat del propi PDECat i, en canvi, defensen la marca de JxCat -amb Carles Puigdemont i els independents com a gran valor-, fins i tot amb l'horitzó posat a les eleccions municipals del 2019. Davant d'aquest escenari, però, Pascal ha accentuat la "generositat" de la seva formació per deixar pas a les noves sigles. Així mateix, ha assegurat que els alcaldes del PDeCAT que concorren a JxCat "tindran pes" en els càrrecs al Parlament després del 21-D: "Al capdavant del grup parlamentari hi posarem la gent amb experiència", ha subratllat, tot i matisar que la direcció prendrà la decisió després dels comicis.

Pascal s'ha ha dit que "algunes veus" -sense especificar quines- han afirmat que el partit "s'amagava" perquè tenia "por" dels resultats electorals. "Però per res del món és així", ha manifestat. La dirigent nacionalista també ha opinat que la candidatura que encapçala el president destituït és la que "més s'assembla" a la llista unitària que part del sobiranisme demanava. De fet, Pascal ha manifestat que "el rostre" del Partit Demòcrata són el propi Puigdemont, els alcaldes, així com tota la gent que s'ha incorporat a la candidatura, començant pels independents que s'han apropat a la llista. "Des de la direcció del partit estem més convençuts que mai que estem vius i que val la pena seguir construint l'espai de centre", ha constatat.

Unitat i cohesió interna

Tant és així que la coordinadora general dels nacionalistes ha deixat clar que el partit està ara més unit que abans que es formés la candidatura de JxCat: "Estem millor, el partit es va cohesionant i treballa conjuntament, dona valor a les bases i busca mecanismes enfortits per a la presa de decisions", ha reiterat.

En aquesta línia, Pascal ha negat que el sector que va perdre el Congrés Fundacional del PDeCAT intenti ara desarticular la direcció del partit: "Hem encertat la millor fórmula electoral per guanyar el 21-D. Se'ns va escollir com a direcció fa any i mig i ens n'hem sortit prou bé", ha insistit. "Hi ha hagut rumorologia per part d'alguns adversaris polítics de fora del partit, amb la voluntat de generar ferides, però jo veig la gent cohesionada", ha sentenciat per tancar files.

Vila, Cuminal i Batalla

D'altra banda, Pascal ha explicat que no s'espera que la decisió del Comitè d'Ètica del PDeCAT sobre Santi Vila, Jordi Cuminal i Albert Batalla arribi abans que acabin les festes de Nadal. Aquest òrgan intern del Partit Demòcrata, que coordina l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, ha de concloure si pren alguna mesura contra l'exconseller, després que critiqués companys de l'executiu un cop en va dimitir, i contra els dos dirigents del partit, que van dir que es donarien de baixa de la formació quan s'especulava que Puigdemont convocaria eleccions al Parlament.

"Volem que la ciutadania no ens vegi com a part dels problemes i sí com la solució, és bo que el procés es faci tranquil i sense pressió, cal complir el procediment", ha exposat Pascal, que ha defensat que el partit vol comptar amb molta gent "diversa" en comptes de fer-se "estret".

Mobilització quan s'alliberin els presos

En un altre àmbit, la dirigent nacionalista confia que el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, els consellers empresonats a Madrid, a més de Jordi Sànchez (número dos de JxCat) i Jordi Cuixart (president d'Òmnium) surtin de la presó "ben aviat". Preguntada sobre com ha de ser la reacció de la ciutadania el dia que s'alliberin aquests presos, Pascal ha apostat per una "rebuda càlida i a l'alçada de la gran barbaritat que suposa que se'ls hagi empresonat". "Si els aconseguim tenir a casa els farem una gran rebuda, i no descarto res, ni fer-la a Madrid, ni aquí [Catalunya] o als dos llocs", ha concretat.