El món local del PDECat assumeix la marca de JxCat

El PDECat afronta aquest cap de setmana la convenció municipal per definir l’estratègia per a les eleccions locals del 2019. Reunits a Castelldefels, la primera decisió que els càrrecs del món local van prendre ahir va ser concórrer a les eleccions sota el paraigües de JxCat, tal com proposava la direcció, superant les fronteres del partit. La coordinadora general, Marta Pascal, va instar els quadres a “sumar” per fer candidatures transversals als ajuntaments. Una fórmula, va dir, que ha de permetre mantenir-se com la primera força a Catalunya. També ahir el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va demanar al PDECat que sobrepassi l’àmbit de la formació per concórrer als comicis per tal de mantenir el mateix “esperit” que el 21 de desembre.

“Sumar en política multiplica”, va dir Pascal en la seva intervenció inicial per inaugurar el debat intern. “Serà molt positiu que aquests dies sumeu tota la gent que pugueu als vostres equips”, va afegir. En aquest sentit, fonts del partit asseguren que la fórmula final serà “adaptar-se” a les especificitats de cada municipi per trobar la fórmula per “guanyar”. La via, asseguren, és trobar figures independents i amb ascendència als municipis.

Enfocament

Una altra de les qüestions que abordarà la convenció, i que es decidirà avui, segons va explicar el president del consell d’acció municipal del partit, Marc Solsona, és l’enfocament que es vol donar als comicis: dotar-los d’un caire plebiscitari o centrar-los en el debat local. En aquest punt, els electes discutiran sobre la conveniència de provar llistes conjuntes amb ERC en alguns municipis, com és el cas de Barcelona. En la seva intervenció en obert, Solsona va considerar que una de les claus de les eleccions serà el context, ja que el més probable és que els comicis arribin després del judici pel referèndum de l’1 d’octubre, un escenari de polarització en el qual Solsona veu riscos. “Pot ser l’entrada de Ciutadans a molts ajuntaments”, va dir davant els càrrecs locals. Per contrastar-ho, va situar les eleccions europees com l’espai per debatre sobre l’eix nacional per tal de centrar les municipals en la realitat de cada ajuntament. Això sí, va cridar a fer del món local la “punta de llança” del Procés, i va recordar el paper que van assumir en l’1-O. En tot cas, Solsona va instar els quadres del partit a debatre de forma “transparent” i “honesta”. Un dels grups de treball clau serà el de l’àrea metropolitana, que fixarà el pla per millorar resultats.

A la sessió d’ahir no hi va assistir, finalment, el president de la Generalitat, Quim Torra, “per motius d’agenda”, i tampoc va intervenir-hi Carles Puigdemont des de Berlín. Sí que hi va ser el conseller d’Interior, Miquel Buch, que s’ha mostrat crític amb algunes decisions de la direcció. I és que malgrat que l’assemblea del partit està prevista per al 20 de juliol, tots els sectors ja fa setmanes que prenen posicions. També en el debat a Castelldefels.