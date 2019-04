Pascal, sobre Puigdemont: "Hi comparteixo ideals, però no manera de fer"

"Hi comparteixo ideals, però no manera de fer". Marta Pascal, excoordinadora i ara senadora del PDECat, ha marcat més les distàncies amb Carles Puigdemont. Després que l’expresident carregués ahir contra Pascal per haver obert la porta a crear una nova formació, aquest dimarts s’ha mostrat sorpresa per "l'enrenou" que han generat aquestes declaracions. De fet, s'hi ha refermat aquest dimarts en una entrevista a 'Els matins' de TV3: "Una nova formació és una opció, però no caldria si el PDECat fos un espai de centre". Pascal ha assegurat que se sent "satisfeta d'haver contribuït a un debat necessari" perquè "no s'ha parlat prou clar": "La contribució més honesta que jo podia fer abans d'aquest cicle electoral és deixar dites aquestes coses". Ho ha fet en públic, ja que ha confessat que al juliol farà un any que no parla amb Puigdemont.

L'excoordinadora del PDECat ha insistit que "una part molt important de l'electorat se sent orfe" en aquests moments. "S'han donat casos de partits sense votants, però el que seria imperdonable és que hi hagués votants sense partit", ha explicat a TV3. Pascal es refereix a aquells votants que tenen aquell "gen convergent" amb una manera de fer "més pausada", que creuen en l'estat propi per a Catalunya però que creuen que ara cal "acumular forces i seguir fent el camí sense dreceres, caminant l'espai que ens ha tocat caminar". Pascal també ha retret al president de la seva formació, David Bonvehí, que la "generositat" del PDECat amb la visió de la política de "bloqueig" que encapçala Puigdemont "ja és una mica massa".

No hi haurà expedient sancionador

En canvi, Bonvehí ha negat que hi hagi crisi interna arran de les declaracions de Pascal. "El que hi ha és molt debat en un partit molt transversal i ple de matisos", ha explicat en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio'. "És un partit que vol tirar endavant i no vol renunciar a cap dels seus actius", ha asseverat el president de la formació. Bonvehí ha confirmat que no s'obrirà expedient sancionador a la senadora del PDECat. "Hem parlat amb ella i sabem que les reflexions les fa de forma personal. Però hi volem parlar més a fons", ha explicat. Així ho ha explicat també Pascal, que ha dit que no li han demanat que deixi l'acta de senadora. En qualsevol cas, Bonvehí ha indicat que les decisions "s'han de prendre amb majoria i a partir dels òrgans interns corresponents".