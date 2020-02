Pascal es reuneix amb Puigdemont en ple debat intern de JxCat

L'excoordinadora general del PDECat i actual senadora de JxCat Marta Pascal va reunir-se ahir a Waterloo amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La trobada, avançada pel programa Tot es mou, de TV3, i confirmada per l'ARA, arriba en ple procés de debat intern a l'espai postconvergent. A banda, Pascal és una de les cares més visibles de l'anomenat grup de Poblet, la plataforma d'exdirigents de CiU que aposten per aparcar la unilateralitat. Aquest grup, que inclou perfils com els de Jordi Xuclà, Carles Campuzano o Lluís Recoder, està debatent si presentar-se a les pròximes eleccions catalanes en forma de partit.

651x366 Lluís Recoder, Carles Campuzano, Marta Pascal i Esperança Esteve en una imatge d’arxiu. / CRISTINA CALDERER Lluís Recoder, Carles Campuzano, Marta Pascal i Esperança Esteve en una imatge d’arxiu. / CRISTINA CALDERER

La trobada, segons han confirmat fonts coneixedores, va arribar a proposta de Pascal. Va durar unes dues hores i es va desenvolupar en un to cordial: Pascal li va portar a Puigdemont el seu últim llibre, Perdre la por (Catarata), i li va explicar en persona alguns dels seus postulats. També van parlar de la pròxima novetat editorial que prepara l'expresident: M'explico (La Campana), que sortirà el 2 d'abril.

Aquestes fonts expliquen que hi ha una discrepància política de fons entre les idees dels dos polítics, però que la trobada s'emmarcava en la relació personal que mantenen. No s'havien vist en persona des de l'última reunió de JxCat, al desembre, i els dos sols no s'havien trobat des de la tardor del 2018.