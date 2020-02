Pascal obre la porta a impulsar un nou partit

El clixé ha tornat a ser vàlid: la sala s'ha quedat petita. Segurament, però, la previsió d'unes 30 cadires ja era insuficient de per si. A l'acte de presentació de llibre de Marta Pascal (1983, Vic), 'Perdre la por' a la llibreria La Central de Barcelona, ningú ha pensat en assignar seients i ha estat, segons confessava un dels presents, "un campi qui pugui" a l'hora de començar. A la primera fila, l'exdiputat del PDECat Carles Campuzano, acompanyat del president Foment i exdirigent d'Unió, Josep Sánchez Llibre, l'exdiputat del PDECat Jordi Xuclà i el diputat d'Units per Avançar Ramon Espadaler. Una fila zero que s'ha alterat amb l'arribada de l'exsecretari general de CDC en temps de Jordi Pujol, l'advocat Miquel Roca i Junyent. Qui no ha pogut seure ha estat l'expresident Artur Mas, que mantenint l'equilibri entre les famílies de l'espai de JxCat, només ha vingut a saludar i ha marxat.

A la segona fila, ho observava l'exconseller Lluís Recoder, un dels noms que sona per a liderar aquest nou espai, que seia, com si volgués brodar la metàfora davant de tots els presents, entre el PDECat (Montserrat Candini) i El País de Demà (Antoni Garrell). Al final de la sala també hi havia els exconsellers Felip Puig, Santi Vila i l'exdirigent de CDC Francesc Sánchez.

Diferents generacions de polítics i moltes sabates de disseny, tot i que Pascal, que parlava just davant de la secció de llibre juvenil, calçava unes Converse. De fet, entre els assistents, ressaltava l'estil informal d'un grup de joves -la majoria d'ells politòlegs i advocats- que donen suport a la creació d'una nova opció electoral i que piloten l'estudi de presentar-se a les properes eleccions catalanes.

De fet, davant d'aquest auditori, format per bona part de l’antiga CiU però també de membres de la direcció del PDECat actual -Candini, Lluís Font, David Font i Genís Boadella-, Pascal ha obert la porta a fer un nou partit polític. Malgrat que ha deixat clar que la seva voluntat és convertir el PDECat en el que ella n’anomena un “partit de plaça major” -dirigit a un espectre més ampli que l’independentista-, també ha admès que si això no és possible “alguna cosa haurem de fer”.

Què vol dir això? La idea, segons fonts vinculades al projecte, és accelerar l'evolució i la difusió del País de Demà i plantejar també en aquest procés la possibilitat de fer un partit; sobretot davant la incertesa del calendari electoral. El proper dia 19 es farà un acte al Col·legi d'Economistes de Barcelona (amb el segell de Garrell: una jornada acadèmica, més teòrica que política), i també s'impulsaran presentacions per donar a conèixer la iniciativa a diferents ciutats de Catalunya les properes setmanes.

Si després de la confessió de Jordi Pujol -que Pascal ha titllat de “cràter”-, el món convergent va viure un “acomplexament”, aquest dilluns s’ha escenificat un retorn de la vella CiU. O almenys d'una part: d’aquella que no s’entenia amb la CUP i que veia de lluny els talls de carretera. “Jo porto corbata com a protesta, ara que no en porta ningú”, s’ha sentit en una de les múltiples converses que mantenien els exdirigents de CiU, tots situats a la primera fila. Pascal ha agafat el guant abanderant la crítica a l’aliança que va forjar Artur Mas -malgrat que després va fer el pas al costat- amb l’esquerra anticapitalista: “És possible que entréssim en una espècie de roda i perdéssim alguns punts de referència”. Mas ja no hi era per escoltar-ho; tampoc el president del PDECat, David Bonvehí, que aquest cop no ha aparegut per acompanyar qui va ser el seu tàndem en la fundació del partit el 2016.