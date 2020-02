Similituds i diferències entre Pedralbes i la Moncloa

Mentre dimecres a la Moncloa tots els focus estaven posats en la Sala Tàpies –on se celebrava la reunió de la taula de diàleg–, en una sala contigua un grup d'assessors de les dues delegacions negociaven el que acabaria sent la notícia de la trobada: el comunicat conjunt del govern espanyol i la Generalitat. És la segona declaració conjunta que fan els governs de Pedro Sánchez i Quim Torra. La primera va ser la de Pedralbes, el 20 de desembre del 2018. Quines són les similituds i les diferències entre les dues?

La principal semblança és que els dos documents consoliden un marc mental comú que és el de l'existència d'un "conflicte" que cal resoldre a través del "diàleg". Però una segona qüestió crida una mica més l'atenció. Els dos es comprometen que les solucions es trobaran a través de propostes que tinguin "seguretat jurídica". Aquest concepte va estar a punt de fer encallar la Declaració de Pedralbes i també va tensar la trobada d'aquest dimecres a Madrid. En els dos casos, el govern espanyol era partidari de posar "en el marc de la llei" i el govern català, de prescindir de referències a la legalitat. Un dels presents a la sala secundària de la Moncloa on es va cuinar dimecres el comunicat conjunt explica que ahir les posicions tornessin a topar i, finalment, decidissin portar el text inacabat a la sala principal –la de la taula de diàleg– i polir-lo allà. I es va decidir tornar a Pedralbes: recuperar la fórmula de la "seguretat jurídica". Un terme així permet a les dues parts en conflicte, el govern espanyol i el català, tranquil·litzar les seves respectives parròquies. Els primers expliquen que qualsevol acord complirà amb la Constitució. Els segons celebren que la carta magna no figura en la lletra escrita i, per tant, que tot és possible.

Del diàleg a la negociació

La principal diferència, a part que la Declaració de Pedralbes es va resoldre amb 157 paraules i a la Moncloa es va allargar fins a les 258, és que la declaració d'aquest dimecres és molt més concreta. La de Pedralbes emplaçava els dos governs a un "diàleg efectiu" però eteri, mentre que la de la Moncloa fixa que el diàleg serà en una taula que es "reunirà mensualment" i "alternativament a Madrid i Barcelona".

Aquest dijous ha sigut dia de reaccions un cop païda la reunió de la Moncloa. El to de JxCat i ERC ha sigut encara positiu, però han receptat "prudència". "Ahir van fer el sit i ara ens toca fer el talk: transformar el diàleg en una negociació", ha resumit el conseller Jordi Puigneró. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha insistit en veure el got mig ple i creu possible trobar "fórmules imaginatives" per explorar sortides que convencin les dues parts. Han passat 433 dies des de Pedralbes fins a la Moncloa. La primera declaració va acabar enterrada. La segona tot just acaba de néixer.