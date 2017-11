Pedro Sánchez: "Ciutadans és el Vox de la política espanyola"

Pedro Sánchez carrega contra Ciutadans. El secretari general del PSOE ha assegurat aquest dimarts que el partit presidit per Albert Rivera és el "Vox de la política espanyola", i ha criticat així les posicions extremes que està adoptant Cs. Sánchez ha fet aquestes declaracions durant en una entrevista a Cuatro, en la qual ha acusat Carles Puigdemont de provocar "fractura" i "frustració" entre la societat catalana. Sobre la seva estada a Bèlgica, el líder socialista s'hi ha referit com a "fals exili" i "desconnexió de la realitat".

Sánchez també ha lamentat l'actitud de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en els pròxims dies oficialitzarà la sortida del PSC del govern municipal de la capital catalana. Al seu parer, és una constatació de la seva "equidistància" i ha protestat que els comuns estiguin "escollint el camí dels independentistes".

El PSOE es manté en la seva voluntat de desmarcar-se del bloc del 155 i busca marcar distàncies amb el PP i Ciutadans. Durant l'entrevista, Sánchez ha recordat que el seu partit va intentar fins l'últim instant evitar la suspensió de l'autonomia amb una esmena al Senat que obligués a la retirada del 155 si Puigdemont convocava eleccions. Finalment, el Parlament va declarar la independència i el PSOE va donar suport a la liquidació de l'autogovern, prèviament pactada i consensuada bilateralment amb Mariano Rajoy.

Sobre el president espanyol, ha remarcat que, "sens dubte", ha utilitzat la qüestió catalana per tapar la corrupció al seu partit. A més, ha qualificat de "sarcàstic" que Rajoy consideri que un polític està "inhabilitat" si menteix, en referència als membres del Govern que ara reconeixen que la República no estava a punt per implantar-se.