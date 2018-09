Pedro Sánchez es veu "fort" i diu que es quedarà a la Moncloa fins al 2020: "No convocaré eleccions"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts a Nova York que considera que té "un govern més fort i amb un fort suport parlamentari" que està duent a terme "reformes importants per reforçar la cohesió social" i ha tornat a descartar un avançament electoral. "Ara als diaris em diuen que he de convocar eleccions, que l'acció política del govern patirà, i jo dic: qui pateix de veritat és l'oposició, no el govern, que té l'oportunitat de fer reformes", ha dit durant un debat al Council on Foreign Relations, i ha afegit: "Crec que sí, que duraré fins al 2020".

Davant d'un auditori de poc més d'un centenar de persones, majoritàriament nord-americans, Sánchez ha pogut esquivar baixar al detall de l'enfrontament dels últims dies entre el govern i el Congrés, o de la petició de dimissió de la ministra de Justícia per part de Podem, i ha assegurat que, després d'una etapa, la del govern del PP, en la qual l'executiu vetava les propostes dels partits al Congrés, ara hi ha una "espècie de corresponsabilitat entre govern i Parlament".

Així, ha presumit que moltes de les seves propostes de polítiques per al mercat laboral, per recuperar la universalitat del sistema sanitari o per revisar les retallades en educació han trobat un "suport parlamentari transversal", també de partits nacionalistes.

Sánchez també ha dit, a preguntes dels interlocutors, que es planteja escriure algun dia un llibre sobre la seva experiència d'haver hagut de deixar el lideratge del PSOE i després recuperar-lo. "Caus, però t'aixeques i continues", ha dit.

Visiblement còmode, tot i que, com que el debat era en anglès, en alguna ocasió li ha costat trobar les paraules, ha hagut d'explicar també la seva visió de la crisi pel desafiament independentista a Catalunya, que ha resumit en "llei i diàleg" quan al final una jove amb accent espanyol –probablement catalana– li ha preguntat com és possible aquest diàleg amb els líders independentistes a la presó.

Sánchez li ha respost que al Parlament espanyol hi ha polítics que defensen l'independentisme, però polítics que no van trencar la Constitució ni l'Estatut català (al qual s'ha referit com a "Constitució regional" davant l'auditori). "És un assumpte complex, però tenim legalitat i el poder judicial és independent", ha dit. A més, ha recordat que la llei no és una imposició, sinó que la Constitució i l'Estatut van ser votats per una majoria de catalans.

Defensa que els catalans voten en cada procés electoral

Catalunya ha sigut un dels assumptes que més han interessat a l'auditori des del principi de la xerrada i Sánchez ho ha explicat traslladant la situació als Estats Units: "Imaginin-se que l'estat de Nova York decidís al seu Congrés no complir les lleis i les advertències del Tribunal Constitucional i el govern federal es veiés obligat a intervenir, i llavors es troben que el governador de l'estat se'n va al Quebec". El seu exemple ha sigut rebut amb rialles entre el públic.

A més, ha explicat que els catalans trien el seu futur en cada procés electoral i que des de fa anys, i probablement en el futur, les eleccions mostren una divisió entre dos blocs, una "minoria majoritària" independentista i una majoria que no ho és. Per això, creu que el concepte que pot unir tots els catalans és el de l'autogovern, i s'ha mostrat disposat a reforçar-lo, però amb dues condicions: "reconstruir la lleialtat institucional i que el govern independentista obri un diàleg amb els no nacionalistes". Aquesta, ha afegit, és la reflexió que s'espera que estiguin fent els independentistes.