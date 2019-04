Pedro Sánchez: "No vull que l'estabilitat del país descansi en les forces independentistes"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat la porta a possibles pactes amb les formacions independentistes assegurant que no vol que l'estabilitat d'Espanya en depengui. "No vull que l'estabilitat del país descansi en les forces independentistes", ha dit al programa 'Hoy por hoy', de la Cadena SER, on ha tornat a dir que només dialogarà amb els partits sobiranistes dins del marc de la Constitució. "Crec que l'independentisme ha de reivindicar l'autogovern perquè ara mateix tenen un president de la Generalitat que no es creu que sigui president", ha dit.

Durant l'entrevista amb Pepa Bueno, el líder socialista ha endurit una mica més el seu discurs contra Ciutadans i ha assegurat que sent una "certa decepció" amb Albert Rivera, de qui creia que realment tenia un esperit reformador. En aquest sentit Sánchez ha tornat a demanar als indecisos que votin socialista per frenar la pujada de l'extrema dreta. "Els que no tenen cap tipus de dubte són els que volen involució; els que tenen dubtes són els que volen que Espanya avanci i no saben què votar", ha dit. "Sumem tots els esforços en el partit que pot frenar l'extrema dreta", ha demanat.

"L'extrema dreta sempre ha existit al nostre país, però es va emparar amb el PP i ara té el seu propi partit. El desmembrament de l'espai conservador té molt a veure amb la falta de concòrdia del país i la falta d'assumpció de responsabilitats", ha afegit. El líder socialista ha demanat que a les eleccions de diumenge hi hagi un vot de "retret" a les formacions de dretes per haver utilitzat la confrontació i la polarització durant tota la campanya.

Pel que fa a Podem, ha evitat referir-s'hi com a soci prioritari, tot i que ha reconegut que en el passat han tingut molts punts en comú. "Jo no tinc un sentit patrimonialista del poder", ha dit Sánchez, per deixar clar que està obert a dialogar i aconseguir pactes, en contraposició a la dreta.

Durant l'entrevista, Sánchez ha donat detalls de les propostes de política fiscal del partit socialista. El candidat del PSOE ha assegurat que si guanya les eleccions apujarà el tipus fiscal de societats per a les grans corporacions fins al 15%, una mesura que implicaria ingressar més de 2.000 milions d'euros. També s'ha compromès a crear un impost per a les grans societat digitals, com Google, que no contribueixen a l'erari públic espanyol.