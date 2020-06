Sánchez i Casado exploren la possibilitat d'acords malgrat mantenir la bronca del Congrés

Mentre el govern espanyol i el PP continuen instal·lats en la bronca política al Congrés, de portes endins comença a haver-hi algunes aproximacions per intentar arribar a acords ara que s'ha acabat el pitjor de la crisi sanitària. Pedro Sánchez i Pablo Casado no parlen en privat des de principis de maig, segons fonts populars, però alguns dels col·laboradors de tots dos han fet alguns passos per aproximar-se enmig de tanta crispació. Fonts de la Moncloa admeten que fa dies que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, negocia amb l'exministra del ram i expresidenta del Congrés, la popular Ana Pastor, el sí del PP al decret de la nova normalitat, ja pactat amb el PNB i Ciutadans. Alhora, diferents barons del PP han reclamat a Génova que intenti arribar a acords amb el govern espanyol a llarg termini, segons explica El Mundo. La consigna és que Casado no pensi només en eleccions sinó també en la crisi econòmica arran del covid-19.

Part d'aquests moviments van cristal·litzar ahir a la sessió de control al Senat, on Sánchez no s'enfronta cara a cara a Casado. El portaveu dels populars a la cambra baixa, Javier Maroto, va convidar el president espanyol a intentar arribar a acords. El líder socialista, en aquest sentit, va "recollir-li el guant" i va convidar-lo a donar suport a una comissió mixta Congrés-Senat d'avaluació de la crisi del coronavirus. "Si canvien d'estratègia, fan un gir de 180 graus i pretenen arribar a acords amb el govern no ens replantejarem res, perquè li responc que sí, que estem disposats a arribar a acords", va assenyalar el cap de l'executiu espanyol apuntant a pactes en els àmbits econòmic, sanitari i social. De bon matí, Casado havia subratllat durant un acte de presentació del candidat de PP+Cs a les eleccions basques del 12 de juliol, Carlos Iturgaiz, que, a més d'arribar a un pacte d'estat per la sanitat –que ha anomenat un "Pacte de Toledo sanitari"–, mantenia la mà "estesa" a Sánchez per arribar a acords econòmics de país i aprofundir en una "política constructiva i en positiu".

Les dues cares dels populars

Fa dies que Casado mostra les dues cares: la del perfil moderat que intenta guanyar votant de centredreta, i la del perfil més proper a Vox que competeix amb el discurs de Santiago Abascal. Dilluns de la setmana passada va defensar davant de tots els quadres autonòmics un partit "moderat" capaç de guanyar votants fins i tot de centreesquerra desencisats amb el PSOE. Però va acabar demanant aprofitar la "tragèdia" per impulsar una "Espanya millor". En les sessions de control al Congrés, però, continua la crispació que ha sigut la tònica general dels darrers debats de pròrroga de l'estat d'alarma. Aquest dimecres al matí, el líder popular ha acusat Sánchez d'"ocultar" els morts per la pandèmia, ja que fa dies que el ministeri de Sanitat no publica les dades totals de defuncions actualitzades. "Ningú dubta a tot el món que la gestió del govern espanyol de la crisi ha sigut un fracàs", ha dit. Al seu torn, el president espanyol li ha respost que no volia caure en "provocacions" i ha tornat a posar el PP i Vox en un mateix sac.

"[Al PP] Entenia que des d'ahir emprenien un camí més pròxim a l'acord, però mantenen l'actitud i els costa fer el pas per separar-se de l'extrema dreta" Fernando Grande-Marlaska Ministre de l'Interior

A la possible mà estesa a pactes s'hi ha referit el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha contraposat el discurs dur del PP a la sessió de control al Congrés amb la d'ahir al Senat. Durant la resposta a una interpel·lació dels populars perquè expliqués les decisions adoptades a la Guàrdia Civil, el ministre ha contraposat la "intervenció sectària" i les "fabulacions i infàmies" que ha rebut per part de la diputada popular Ana Belén Vázquez amb la imatge de Maroto a la cambra alta. "Entenia que des d'ahir emprenien un camí més pròxim a l'acord, però mantenen l'actitud i els costa fer el pas per separar-se de l'extrema dreta", ha assenyalat.

On també està havent-hi una negociació entre el govern espanyol i el PP és en les reformes de la llei orgànica de salut pública del 1986 per poder impulsar confinaments generalitzats en un futur sense haver de recórrer a l'estat d'alarma. La mateixa vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va admetre fa setmanes que n'havia parlat amb Casado i que ho veia amb bons ulls i que hi havia negociacions a la cambra. Mentrestant, de cara a la galeria, continua la crispació.