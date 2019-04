Pedro Sánchez assistirà finalment al debat de RTVE i no al d'Atresmedia

Pedro Sánchez canvia d'opinió i fa el salt d'Atresmedia a RTVE. El president del govern espanyol i candidat del PSOE per al 28-A s'ha replantejat la seva participació al debat electoral a cinc que inicialment havia acceptat d'Atresmedia, en què estava previst que hi participés Vox, després que la Junta Electoral Central decidís ahir excloure'n el partit d'extrema dreta, sense representació al Congrés. Arran d'aquesta decisió, Atresmedia va anunciar que faria el debat a quatre, sense la formació liderada per Santiago Abascal, però finalment els socialistes s'han inclinat per acceptar l'oferta de la televisió pública espanyola, on també participaran els candidats del PP, Ciutadans i Unides Podem.

"Vam acceptar el debat a cinc i avui acceptem amb naturalitat el debat a quatre", han assegurat aquest dimecres fonts del PSOE, que han recordat que va ser TVE la que va oferir en primer lloc aquesta cita que, amb la negativa de la setmana passada de Sánchez, la mateixa cadena va desconvocar. En un comunicat, els socialistes afirmen que serà "un honor" per a Sánchez participar en la cita a la televisió pública, a la qual asseguren que el govern espanyol "ha retornat la independència i la neutralitat".

La JEC va impedir ahir a Atresmedia celebrar el debat electoral a cinc, amb els quatre candidats de les formacions amb més representació al Congrés (PSOE, PP, Ciutadans i Podem) i Vox. L'organisme havia instat la corporació a modificar-ne el format i trobar una alternativa que respongués a les demandes de JxCat, PNB i Coalició Canària, formacions amb representació parlamentària que, en canvi, no estaven convidades a participar en el debat. El debat de TVE estava previst per al dilluns 22 d'abril, i el d'Atresmedia, per a l'endemà.