El PSOE presumeix de ser el garant de la integritat d'Espanya

Després d'haver recolzat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, el PSOE presumeix de ser el garant de la unitat d'Espanya. "Davant els que van dir que el PSOE trencaria Espanya, aquí està el partit socialista garantint la integritat i la convivència territorial", ha afirmat el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, en la clausura del XVI Congrés del PSOE d'Aragó. Per a Sánchez, però, no s'hauria arribat "mai" a la situació actual a Catalunya si el govern espanyol hagués estat socialista.

Com ja va afirmar fer el seu secretari d'organització, José Luis Ábalos, Sánchez ha començat aquest diumenge la campanya electoral per a les eleccions del 21 de desembre des de l'Aragó. Malgrat ser a l'Aragó, Catalunya ha centrat la major part del seu discurs i després de criticar l'independentisme, ha defensat Miquel Iceta com "el millor candidat per aconseguir la concòrdia i el sentit comú".

Compartit argumentari amb el Partit Popular, el líder dels socialistes espanyols ha presentat els comicis convocats per l'aplicació del 155 com una "oportunitat" per retornar a la convivència, però assegurant que l'únic partit que pot fer-ho és el PSC: "Els catalans sabran perfectament escollir quina és la papereta de la convivència i la concòrdia i quina la de la imposició i l'unilateralisme", ha etzibat. També com el PP, ha presentat els comicis que se celebraran a Catalunya quatre dies abans de Nadal, com a legítims, perquè seran unes urnes "amb garanties" i no només unes urnes.

Per tot plegat, ha justificat el seu suport al PP per aplicar l'article 155 de la Constitució, encara que en cap moment l'ha nomenat o n'ha fet cap referència. El que sí que ha repetit dues vegades és que "el PSOE ha fet el que havia de fer" i han estat incomptables les repeticions a la paraula convivència i concòrdia, assegurant que l'independentisme i el Govern de la Generalitat han imposat tot el contrari.

L'esquerra que defensa la unitat

Insisteix en la reforma de la Constitució

L'altra part del seu discurs l'ha dedicat a recordar que el PSOE és un partit d'esquerres. Sánchez ha reivindicat una esquerra que pugui defensar la unitat d'Espanya sense complexos i ho ha relacionat amb l'independentisme. "No és casual que un dels partits més retalladors abracés el secessionisme", ha començat. Per a Sánchez aquesta és la dada que explica tot el que ha passat fins el dia d'avui. "No hi ha cap bandera d'esquerres a la causa del secessionisme", insistia un líder socialista que ha conclòs que amb la fuga d'empreses i l'augment de la incertesa els més perjudicats acaben sent els més vulnerables. I aquí Pedro Sánchez també ha recuperat un argument que sovint s'escolta en boca de la formació Ciutadans. El secretari general del PSOE ha acusat l'independentisme de "posar etiquetes a ciutadans de primera i segona en funció del seu alineament amb la causa secessionista".

En la mateixa línia ha anat abans de la seva intervenció la del recentment escollit secretari general del PSOE a l'Aragó, Javier Lambán, que li ha anticipat el seu absolut recolzament en la "responsabilitat" a l'hora d'aturar el procés a Catalunya. Segons Lambán, els socialistes aragonesos saben que "Catalunya és una part tan indissoluble d'Espanya" i per això "l'estimem tant que ens hem d'oposar a l'aventurisme i el secessionisme". Lambán ha qualificat el procés d'un "exercici d'insolidaritat dels Puigdemont i companyia" i ha reiterat que si la indústria catalana ha prosperat és gràcies a l'energia elèctrica que s'ha produït al Pirineu Aragonès. Per últim, ha ofert la seva col·laboració sense condicions a Pedro Sánchez, qui ha assegurat que "tindrà molt a veure amb la solució a aquesta situació".



En el seu comiat Sánchez no s'ha oblidat d'agrair a la militància, i als alcaldes i regidors socialistes d'arreu d'Espanya el seu suport, ignorant en tot moment la marxa d'alcaldes i regidors socialistes a Catalunya: " Orgull de veure els alcaldes i regidors defensar la bandera de la Constitució i l'autogovern en aquesta crisi catalana".