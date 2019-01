Pedro Sánchez carrega contra "les tres dretes" i reivindica el feminisme

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha participat aquest dissabte en un míting a Gran Canària en què, amb la mirada posada al maig, ha reivindicat la "necessitat" d'arribar a "amplies victòries socialistes" per evitar governs formats per "les tres dretes", referint-se al PP, Cs i Vox i al recent pacte d'investidura a Andalusia. Sánchez ha afirmat que l'"únic projecte de futur" dels tres partits és "tornar al passat" i s'ha erigit com a abanderat del feminisme: "Mentre hi hagi un alcalde o un president socialista, hi haurà governs feministes".

En el mateix sentit, el president espanyol ha qüestionat el patriotisme predicat pel front que, al seu entendre, composen PP, Cs i Vox. "Hi ha qui diu que ser patriota vol dir cridar 'visca Espanya' cada dia: nosaltres creiem que és treballar per la gent", ha afirmat. "En set mesos hem fet més que en set anys de govern del PP i Cs", ha reivindicat.

"La història del PSOE és la conquesta de drets, de llibertats i la consolidació de la democràcia del país", ha refermat el socialista, i ha carregat contra el PP. "Van arribar tard a l'avortament, al divorci, al matrimoni homosexual, a la Constitució", ha dit: "Tampoc han acabat d'assimilar l'article 8 de la Constitució, perquè ara estan amb ànsies recentralitzadores per acabar amb l'estat de les autonomies". En la mateixa línia, ha recalcat: "Abans arribaven tard, però arribaven. El problema del nou PP és que no volen ni arribar, volen anar enrere".