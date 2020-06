Sánchez defensa acordar uns pressupostos "transversals" amb ERC i Cs

Pedro Sánchez vol seguir mantenint la quadratura del cercle. El president espanyol ha assegurat aquest diumenge que té la intenció d'acostar-se cada cop més a Ciutadans sense renunciar a ERC. Durant la roda de premsa habitual després de la conferència de presidents, ha defensat "acords transversals" per a l'aprovació dels pròxims pressupostos generals de l'Estat, que podrien donar aire a la legislatura, ja que el govern de coalició continua vivint amb els pressupostos prorrogats de Mariano Rajoy. De moment, la Moncloa ja ha renunciat als comptes per a aquest 2020, però, conscient que té 10 escons més que li han aixecat el cordó sanitari, els de Ciutadans, i que podrien venir retallades per la crisi del coronavirus –que de moment Sánchez no descarta–, treballa per intentar construir majories.

"El que demana la ciutadania és unitat, i en aquest sentit aquesta legislatura necessitarà articular acords transversals", ha assegurat Sánchez preguntat sobre si veu possible unir ERC i Ciutadans sota un mateix paraigua. De totes maneres, ha insistit que manté l'acord d'investidura amb els republicans i que continuarà "treballant per reprendre la taula de diàleg" sobre Catalunya al juliol. Per al president espanyol, no és moment de preguntar-se si dreta i esquerra, "independentistes i recentralitzadors", són compatibles, sinó de ser capaços d'"absorbir el xoc econòmic i social i posar en marxa el país". "La unitat crea llocs de treball i crec que si està justificat que tots hi posem de la nostra part per a uns pressupostos és ara", ha defensat, estenent la mà un altre cop a "totes" les forces parlamentàries.

Demana "patriotisme" al PP

El president espanyol està intentant treure el màxim de suc al canvi d'estratègia de Ciutadans per així pressionar el PP. La foto de la reunió de divendres entre la número dos de l'executiu espanyol, Carmen Calvo –que negocia també amb ERC–, i la delegació del partit taronja a la Moncloa, va ser l'escenificació que, després de la crisi del coronavirus, el PSOE busca anar més enllà en la cruïlla de la geometria variable al Congrés.

Avui Sánchez ha tornat a dedicar el final del seu discurs a demanar "unitat" a les forces polítiques. Al PP, de manera velada, l'ha instat a actuar amb "patriotisme" –un terme que normalment fa servir la dreta– i que per tant voti a favor d'Espanya a Brussel·les, després que es col·loqués al costat de les posicions més dures del Partit Popular Europeu, que exigeix que hi hagi un control molt estricte del gran fons de reconstrucció per a la crisi del covid-19 per deixar menys marge als països del sud per prendre decisions.

"Ningú pot somniar amb treure un benefici fent mal als interessos d'Espanya i dels espanyols. Demano a tots els partits espanyols que donin suport activament a la proposta de la Comissió Europea. Si Espanya guanya, hi guanyem tots. Si Espanya perd, no només perd el govern [espanyol], hi perdem tots. Demano responsabilitat, altura de mires i patriotisme", ha assenyalat. Però no ha acabat aquí. Ha conclòs el discurs amb un proverbi xinès que diu: "Quan bufen vents forts, algunes persones construeixen murs, i d'altres, molins". Al seu parer, davant de la crisi del coronavirus només hi ha dues respostes: "Divisió o transformació". I de manera implícita ha dit que el PP, de la mà de Vox, només busca "alçar murs de la por, l'engany i l'odi". "Podem fer servir la tempesta i convertir-la en una força de transformació", ha conclòs.