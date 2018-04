Sánchez demana "prudència" a la justícia a l'hora d'investigar els CDR per terrorisme i no fer "passos equivocats"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, evita ser tan taxatiu com el PSC, que ahir va assegurar que no veia motius per aplicar la legislació antiterrorista contra els CDR , però demana "prudència" a l'Audiència Nacional a l'hora d'investigar els Comitès de Defensa de la República (CDR) per terrorisme. En una roda de premsa des de Ferraz, Sánchez, ha assegurat aquest dimecres un altre cop que no volia entrar a fer valoracions judicials, però aquest cop sí que ha fet una valoració sobre el tema: s'ha mostrat "convençut que el poder judicial sabrà interpretar amb prudència el necessari equilibri entre la seguretat i la llibertat judicial".

El PSOE envia així un doble missatge a la justícia espanyola: de suport, però alhora de preocupació. Per una banda, Sánchez ha demanat "empatia" amb els jutges en una "situació d'extraordinària complexitat" a Catalunya. Però per l'altra, ha demanat "prudència", "temprança" i "confiança" en la justícia perquè creu que el que s'ha de fer "és refermar" la pau social i "no fer passos equivocats en drets fonamentals com és el respecte a les llibertats i garantir la seguretat".