Sánchez dona Torra per amortitzat: "Espero que després de les eleccions Catalunya entri en una fase de concòrdia"

El govern espanyol manté la intenció de reunir per segon cop la taula de diàleg aquest juliol, però no compta arribar a acords fecunds amb la Generalitat fins que hi hagi un nou Govern. Ho ha deixat clar aquest dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, en la primera entrevista a la televisió des de l'inici de la crisi sanitària. El líder socialista ha donat per amortitzat el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha confiat que Catalunya entri en una nova etapa un cop se celebrin uns nous comicis autonòmics, encara sense data. "Espero que després de les eleccions, Catalunya entri en una fase d'estabilitat i concòrdia", ha dit a La Sexta, lamentant que la política catalana visqui des de fa temps en una "espècie de clima electoral". De fet, ha acusat Torra de ser l'únic responsable d'haver instaurat aquest clima, fins i tot abans que el Tribunal Suprem fixés la data de la revisió de la sentència per inhabilitació el 17 de setembre.

En aquest sentit, Sánchez ha instat ERC i Junts per Catalunya a "posar per davant l'agenda de recuperació" perquè la seva veu també compti en la negociació dels pressupostos i ha assegurat que "l'agenda del retrobament" que va plantejar a Torra a principis d'any "segueix vigent". "El camí és el diàleg –sempre dins de la Constitució– i la meta el retrobament", ha sentenciat. De fet, el president espanyol ha decidit parlar directament del tema, sense que ni li preguntessin.

Durant l'entrevista –en què ha confirmat la intenció d'aprovar una reforma fiscal per apujar impostos–, Sánchez ha confirmat que el covid-19 ha capgirat de ple el full de ruta que va començar a principis d'any amb l'abstenció dels republicans en la sessió d'investidura que el va revalidar com a president. Ara estén la mà a tots els partits a aprovar pressupostos i ha lloat la "intel·ligència" de Ciutadans per saber "ocupar un espai que ha deixat orfe el PP" en el moment que ha decidit "mimetitzar l'estratègia de l'extrema dreta".

Una 'geometria absoluta'

"Més que la geometria variable, la crisi ha de portar a una geometria absoluta", ha dit presentant com a exemple els acords de reconstrucció que previsiblement s'aprovaran aquest divendres al Congrés. En alguns dels grups de treball, el PSOE i Unides Podem han decidit anar del bracet de Ciutadans –com el de reactivació econòmica–, mentre que en d'altres, com el de polítiques socials, els textos preliminars s'han aprovat gràcies al suport d'Esquerra.

De fet, ha recordat que Catalunya ha estat una de les comunitats més afectades per la pandèmia i on més treballadors s'han acollit a expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). I per això ha demanat als partits independentistes catalans que "deixin de banda" les qüestions que "separen", malgrat siguin "difícils, complexes i emocionalment molt dures". "Perquè, si no, què aportaran com a solució per donar un cop de mà i recuperar com més aviat millor l'activitat econòmica i l'ocupació?", ha afegit, argumentant que la pandèmia hauria de canviar "la percepció de com fer política en aquest país".

No entra a valorar el tercer grau

Sánchez no ha volgut entrar a valorar la proposta de tercer grau –el règim de semillibertat– per als presos polítics. Ha dit que "respectava" la decisió i que ara s'encetava un procediment que "està regulat en la legislació".