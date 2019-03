Pedro Sánchez: "A la dreta hi ha més testosterona que neurones"

El secretari general del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que veu "pulsió de canvi" davant les eleccions generals, però ha advertit que si el 28 d'abril hi ha urnes buides "hi haurà involució", mentre que amb urnes plenes "hi haurà futur, i aquest futur el liderarà el PSOE".

En un acte electoral a Jaén, Sánchez s'ha referit a la dreta "de les tres sigles" que només té una única proposta política, que és la "involució", i ha insistit que la dreta té "més sigles que idees, i més testosterona que neurones".

"No ens podem relaxar, aprenguem del que va passar el 2 de desembre", ha subratllat Sánchez en la seva intervenció, en al·lusió a les eleccions andaluses que van donar el govern de la Junta a la coalició de les tres dretes, i en presència de Susana Díaz, derrotada en aquests comicis i que avui l'ha precedit en l'acte.

Sánchez ha carregat contra la dreta de les "tres sigles", que ha qualificat de "predemocràtica" en uns casos i "prehistòrica" en d'altres, pel seu discurs contra els drets de les dones.

El president del govern ha admès que l'inquieta que la ultradreta es presenti al Congrés amb la idea de "trencar consensos", però també ha dit que el "preocupa encara més" que el PP i Ciutadans, en lloc de moderar Vox, permetin que els radicalitzin.

En la seva intervenció, Sánchez ha insistit en la crida a la participació el 28 d'abril perquè les urnes s'omplin i es pugui construir una Espanya en què "càpiguen tots, i no una Espanya molt estreta i molt uniformitzada en què només hi càpiguen els que es van fer la foto a la plaça Colón de Madrid, fa poc més d'un mes".

Sánchez ha promès construir un "país imparable" si aconsegueix un bon resultat i ha posat d'exemple les conquestes assolides pel govern socialista aquests mesos amb només 84 diputats.

El president del govern ha confrontat el PSOE amb la que anomena "dreta de tres sigles" i ha afirmat que el seu partit és l'únic capaç de garantir "l'estabilitat, el sentit comú i una Espanya com cal".

Al PP li ha criticat que els acusi de no ser constitucionalista i ha recriminat als populars que hi hagi algun article que els agradi "permanentment" (en referència al 155) i un altre com el 113 que regula les mocions de censura "que els agrada menys".

També s'ha dirigit al líder de Ciutadans, Albert Rivera, i la seva advertència d'establir un "cordó sanitari" al PSOE, i li ha assegurat que "no hi haurà cordó sanitari que pari la voluntat majoritària el 28 d'abril perquè aquest país continuï avançant i conquerint el seu futur".

Sánchez s'ha preguntat "quin tipus de democràcia té el senyor Rivera al cap" i ha lamentat que el seu objectiu se cenyeixi a entendre's "només amb els que pensen com ell, i això no és democràcia".

La secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dit a Jaén que la seva obligació era ajudar Pedro Sánchez i el partit "perquè aquesta primavera sigui una primavera electoral progressista".

Díaz ha criticat que en aquests dies de precampanya hi ha hagut "malbaratament de masclisme" d'alguns dirigents del PP, i ha afegit: "Tenim l'obligació de parar-los, és la nostra responsabilitat, els socialistes ens trobem en un moment històric en què, o continuem avançant, o tornem al passat".