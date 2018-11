Pedro Sánchez, sobre els indults: "El perdó existeix perquè és un mecanisme constitucional"

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha obert la porta un cop més a concedir els indults als presos polítics. "No puc pronunciar-me sobre l'ús eventual d'aquest instrument, però el perdó existeix perquè és un mecanisme constitucional", assenyala en una entrevista a Político, molt centrada en política internacional, però que té un apartat dedicat a Catalunya. D'aquesta manera, Sánchez evita descartar promoure els indults als dirigents independentistes empresonats després que ahir al Congrés afirmés que després de deixar “treballar els jutges” hauran de “ fer política”, responent al portaveu del PP, Ignacio Cosidó, durant la sessió de control al govern espanyol del Senat.

L'edició europea d'aquest setmanari polític remarca que "Catalunya segueix sent el taló d'Aquil·les de Sánchez, tant a escala nacional com internacional" i que Sánchez ha adoptat un "enfocament més suau que el seu conservador predecessor Mariano Rajoy a la regió rebel". Sánchez lamenta, però, el viratge del PP i Ciutadans cap a l'extrema dreta que impedeix el camí del diàleg: "Estic realment preocupat per Vox, un partit d'extrema dreta que mai va guanyar un escó al parlament, però que està augmentant en les enquestes, perquè partits com el PP i Cs estan assimilant l'estratègia i la retòrica de l'extrema dreta".

Pel que fa a un possible avançament electoral si no tira endavant els pressupostos, el rotatiu apunta que "Sánchez sembla estar considerant el 2019 com l'any per posar a prova la seva popularitat", tot i no confirmar-ho. El cap de l'executiu espanyol no es mulla i es limita a dir que s'ho està rumiant i que ja té alguna proposta en ment: "Tinc una idea".

Sánchez també defensa un segon referèndum al Regne Unit sobre el Brexit després de posicionar-se en contra de la seva sortida de la UE i davant la contradicció que posa en relleu el mitjà de negar-se a acceptar un referèndum acordat a Catalunya. "Es mostra favorable a un segon referèndum al Regne Unit, "sense immutar-se per les inevitables comparacions crítiques amb les demandes dels separatistes catalans".

"Em declaro militant pro europeu", diu durant l'entrevista al Palau de la Moncloa, abans de proposar un nou eix que impulsi la UE: "Crec que el desafiament que afronta l'UE és escriure un nou contracte social que no podrem construir o escriure a nivell dels estats membres, i hem de fer-lo a nivell conjunt, a nivell de la UE. I en aquest sentit, amb la desgràcia de Brexit, amb l'antieuropeisme que el govern italià està mostrant en aquest moment, crec que l'eix que hauria d'articular-se és el de Berlín, París i Madrid, i al qual també m'agradaria afegir Lisboa".