Pedro Sánchez es mostra disposat a negociar el pressupost amb el PP i Cs per acabar amb el bloqueig dels comptes

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que el seu executiu està obert a negociar amb tots els partits, "tant de dretes com d'esquerres". "Estic disposat a parlar amb tots els grups si hi ha voluntat real que no hi hagi bloqueig. El bloqueig ha de ser el passat, i el present i el futur de la política ha d'estar presidit per la voluntat de dialogar i acordar". Així ho ha dit el president espanyol, que ha clausurat el Congrés de l'Empresa Familiar que s'ha celebrat a València i on també ha participat el líder del Partit Popular, Pablo Casado.

Sánchez s'ha mostrat obert a "parlar amb els grups parlamentaris de Ciutadans i del Partit Popular" i s'ha felicitat perquè la tramitació dels pressupostos del 2019 "avanci" després que Ciutadans hagi desbloquejat al Congrés de Diputats la reforma de la llei d'estabilitat, que pretén evitar el veto del Senat als objectius de dèficit.

El president espanyol ha defensat que els pressupostos que l'executiu ha fet arribar a Brussel·les perquè els autoritzin facilitaran el creixement econòmic, que per a l'any vinent ha situat en el 2,3%. Sánchez s'ha felicitat perquè aquesta xifra sigui "superior a la dels països veïns", una evolució positiva que, això sí, ha admès que podria veure's perjudicada per incerteses internacionals com el Brexit, la situació a Itàlia o disputes comercials com la que hi ha entre els Estats Units i la Xina.

El líder espanyol ha subratllat l'objectiu "irrenunciable" de complir les exigències imposades per Brussel·les, i s'ha mostrat convençut que es va "a reforçar la credibilitat internacional" d'Espanya, tot i la rebaixa de les previsions de creixement de la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional.

El cap de l'executiu ha assegurat que els comptes espanyols demostren un ferm compromís en matèria de dèficit, amb l'objectiu de reduir-lo al 1,8 % el curs vinent i rebaixar dos punts el nivell del deute públic.

Plans de contingència per al Brexit

Pedro Sánchez ha aprofitat l'ocasió per demanar a les empreses espanyoles que, si no en tenen, comencin a elaborar plans de contingència davant la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, per estar preparats quan venci el termini el pròxim 29 de març.

Els empresaris alerten d'un "empitjorament substancial" de l'economia

Per la seva banda, el president de l'Institut de l'Empresa Familiar, Francisco José Riberas, ha reclamat al govern espanyol consens per aconseguir pactes en educació, competitivitat i foment del creixement. "No volem mesures únicament de curt termini, i sabem que la conjuntura no és fàcil, però ens cal un consens i que sigui durador".

Ribera també ha sol·licitat mesures que faciliten el creixement de les empreses, ja que "l'economia espanyola està avui en pitjor estat que el que tenia el 2008 per afrontar una futura recessió, per exemple, pel que fa a l'endeutament públic o desocupació". "La percepció dels empresaris familiars és que l'economia espanyola ha empitjorat substancialment i el 41% de tots nosaltres no veiem creació d'ocupació per als pròxims anys", ha subratllat Riberas.