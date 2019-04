Pedro Sánchez tanca la porta a un pacte amb Cs: "No entra en els meus plans"

El president espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha descartat aquest dimarts un pacte amb Ciutadans, en l'inici del debat a quatre d'Atresmedia. Preguntat per la periodista Ana Pastor a l'inici del programa, Sànchez ha dit que "no entra en els seus plans pactar amb un partit que ha posat un cordó sanitari" als socialistes.

Tanmateix, ha dit que el seu objectiu és guanyar les eleccions del 28 d'abril i poder formar un govern amb "progressista" i amb independents.

Per la seva banda, Albert Rivera, cap de llista de Ciutadans, ha mantingut que no pactarà amb el PSOE perquè ha arribat a la Moncloa de la mà dels independentistes bascos i catalans. "Intentaré formar un govern constitucionalista, liberal i centrista. I estendré la mà al PP", ha dit Rivera.

Govern de coalició amb Podem?

Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha considerat que l'afirmació de Sánchez no ha sigut prou clara i li ha tornat a insistir que sigui "honest" i aclareixi si optarà per un govern d'esquerres. "Els progressistes d'aquest país ho han de saber", ha exclamat.

Iglesias ha afirmat que els governs monocolors s'han acabat a Espanya i que caldrà un executiu de coalició després del 28 d'abril. En aquest sentit, ha dit que la seva voluntat és pactar amb el PSOE i i que això també es traslladi en el repartiment de ministeris.