El PEN Internacional torna a denunciar el deteriorament de la llibertat d'expressió a Catalunya

El PEN Internacional ha emès aquest dijous a la tarda un comunicat en què expressa la seva creixent "preocupació per l'augment de les restriccions del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió a Catalunya durant i després del referèndum d'independència" de l'1 d'octubre. L'organització, amb seu a Londres i dirigida pel poeta i novel·lista Carles Torner, es mostra igualment alarmada per aquest escenari davant de la imminència de les eleccions del pròxim 21 de desembre.

Amb tot, el context que es deriva de la repressió policial i judicial que ha vingut després de la jornada electoral, Salil Tripathi, president del Comitè d'Escriptors a la Presó de PEN, afirma en el manifest que "perquè qualsevol elecció sigui lliure i justa és vital que els periodistes puguin treballar sense assetjament, intimidació i interferències". Tripathi demana, doncs, que "puguin operar lliurement" i recorda el "legítim paper" dels mitjans de comunicació en democràcia, destinats a vetllar per la pluralitat, la transparència i la fiscalització i actuar com a garants del debat.

Com ja ha fet en altres ocasions, el PEN torna a criticar l'actuació del govern espanyol davant la crisi desfermada amb les legítimes institucions de Catalunya. Alhora, recorda que és contrària al tipus de missatge que Espanya –com la Unió Europea– transmet a altres països amb situacions en què la democràcia es troba sota amenaça. "La democràcia comença a casa", sosté Salil Tripathi.

Denúncies concretes

Entre les denúncies concretes que fa el PEN de persecució a la llibertat d'expressió, l'organització esmenta el cas del director de la revista satírica 'El Jueves', citat a declarar davant el jutge per un acudit sobre el gran desplegament de forces policials a Catalunya des de dies abans del referèndum i l'esgotament de les reserves de cocaïna que això hauria provocat.

També recorda el cas de l'humorista Eduard Biosca, el famós senyor Bohigues, del programa 'Versió RAC1', per un altre acudit relatiu també a la presència policial. Durant l'emissió del programa, que dirigeix Toni Clapés, del passat 20 d'octubre, el senyor Bohigues va fer broma a partir de la denúncia que havien fet els agents de policia allotjats en dos vaixells al port de Barcelona, segons la qual hi havia rates. "A tots els vaixells n'hi ha", va afirmar Clapés, i el senyor Biosca va respondre, en referència als policies: "Les primeres 10.000 ja les van portar de Madrid". El públic de l'estudi va riure, però immediatament Clapés va etzibar: "No li rigueu això". 'El món a RAC1' ha reproduït el tall aquest dijous al matí [ minut 19:00 de l'àudio ]. D'altra banda, e ls dels professors d'escola de diferents localitats del principat sota investigació o cridats a declarar per presumptes delictes d'odi són altres casos, a parer del PEN, que mostren el clima de deteriorament de la llibertat d'expressió que viu Catalunya des de fa pràcticament dos mesos.

La denúncia davant la judicialització del procés polític d'independència, amb vuit consellers en presó preventiva, més Jordi Sànchez, fins fa uns dies president de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, també privats de llibertat des de fa més d'un mes, és un altre dels aspectes abordats pel comunicat del PEN Internacional.

Finalment, la institució demana a les autoritats espanyoles que, davant de les eleccions convocades pel govern de Madrid després de l'aplicació de l'article 155, es prenguin "totes les mesures necessàries per assegurar una elecció lliure i justa", incloent-hi, en particular, la salvaguarda de la tasca dels mitjans de comunicació, i que es permeti "al poble català expressar pacíficament les seves opinions polítiques, inclosa l'autodeterminació".