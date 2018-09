Pere Aragonès assegura que Montoro "acabarà assumint responsabilitats per la intervenció il·legal" de la Generalitat

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, pronostica que l'exministre Cristóbal Montoro "acabarà assumint responsabilitats" per la "intervenció il·legal" de la Generalitat amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. En una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Aragonès també s'ha referit a l'imminent judici pel Procés al Tribunal Suprem i ha apostat per "girar el judici" als líders independentistes a la presó i a l'exili.

Segons el vicepresident, hauria de ser el magistrat del cas, Pablo Llarena, i no ells, qui s'assegués al banc dels acusats. Aragonès també ha advertit el president espanyol Pedro Sánchez que la seva "predisposició al diàleg" no tindrà cap validesa si els acusats acaben sent condemnats, i ha animat la societat a exercir la "màxima pressió" sobre el procés judicial per qüestionar "els instructors", juntament amb la feina dels observadors internacionals. "Això no s’ha de resoldre en una taula del Tribunal Suprem. Això ha d’acabar amb una taula de negociació", ha insistit.

"100% representats"

Després de mesos de tensions entre Junts per Catalunya i Esquerra, Aragonès també ha assegurat que els republicans es van sentir "100% representats" i sense "cap tipus d'incomoditats" amb l'última conferència del president Quim Torra, en què va cridar a la mobilització fins a la sentència de l'1-O. Ha explicat que les dues forces estan a punt d'arribar a un consens pel que fa a la integració dels diputats suspesos, tot i que no ha aclarit si l'expresident Carles Puigdemont podria tenir una consideració diferent.

El vicepresident ha insistit que el camí cap a la independència passa per "una taula de negociació" amb l'Estat, com ha passat, ha explicat, en tots els països que han viscut processos d'independència. Pel que fa a la desobediència, Aragonès considera que el debat s'ha d'obrir "en funció del context" que hi hagi. "No hem de desobeir perquè sí, sinó en funció del que puguis avançar fent-ho", ha assegurat el vicepresident del Govern, que també ha recordat que l'1-O "va fer avançar" perquè va posar "de manifest la naturalesa repressiva de l'Estat quan es fa referència a la Constitució o a la Corona".